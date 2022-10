Formule 1

F1 : Perez en grand danger ? La réponse de Verstappen

Publié le 16 octobre 2022 à 14h35

Arnaud De Kanel

Afin de remplacer Pierre Gasly qui a signé chez Alpine, l'écurie AlphaTauri a bouclé la venue de Nyck De Vries. Le pilote néerlandais rejoint ainsi la firme Red Bull et l'hypothèse d'un duo avec Max Verstappen est donc de plus en plus probable. De quoi mettre en danger Sergio Perez ?

Max Verstappen ne sera pas le seul néerlandais en piste la saison prochaine. En effet, AlphaTauri, écurie de la firme Red Bull, a officialisé l'arrivée de Nyck De Vries qui récupère le baquet de Pierre Gasly parti chez Alpine. Ainsi, les rumeurs vont bon train et laissent sous-entendre une possible association entre les deux compatriotes, ce qui mettrait en péril la place de Sergio Perez. De son côté, Max Verstappen préfère saluer le travail de son coéquipier mexicain et se satisfait de l'arrivée de De Vries en F1.

«Vous ne devriez pas me demander ça»

Le double champion du monde a été questionné sur une possible association avec Nyck De Vries et s'en est étonné. En effet, Verstappen trouve que c'est un manque de respect pour Sergio Perez : « De Vries avec moi chez Red Bull ? Vous ne devriez pas me demander ça. Cela dépend aussi de ce qui se passe à côté de moi avec Checo, qui restera tant qu’il continue à être performant. Mais d’abord, profitons simplement d’avoir deux Néerlandais en Formule 1. »

«Il a maintenant un volant pour les années à venir et c’est très bien»