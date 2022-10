Formule 1

F1 : Sacré champion du monde, Verstappen reçoit un énorme hommage

Publié le 16 octobre 2022 à 08h35

Champion du monde de Formule 1 en 1978, Mario Andretti a salué la saison réalisée par Max Verstappen. Sacré au bout du suspense l'année dernière, le pilote néerlandais a, cette fois-ci, largement pris le dessus sur la concurrence. Agé seulement de 25 ans, le pilote Red Bull est déjà un exemple pour la jeune génération.

Vainqueur du Grand Prix du Japon, Max Verstappen a fait coup-double. En remportant cette course, le Néerlandais a glané un nouveau titre de champion du monde de Formule 1, son deuxième à seulement 25 ans. Le pilote Red Bull a pris le meilleur sur Charles Leclerc, son plus sérieux concurrent, seulement troisième dimanche dernier. L'ère Max Verstappen vient tout juste de débuter selon Mario Andretti, champion du monde de Formule 1 en 1978.

« Il est vraiment complet »

Lors d'un entretien accordé à Sky Sports , l'ancien pilote n'a pas tari d'éloges à l'égard de Max Verstappen : « Il n’y a rien de mieux que de pouvoir répéter un championnat, surtout après ce qui s’est passé en fin d’année dernière [Abou Dhabi 2021].Ayant dominé jusqu’à présent cette saison, il dominera probablement le reste de la saison. C’est un parfait exemple de ce que devrait être un champion du monde. Max est là où il doit être en ce moment, il est vraiment complet ».

« Sa vision de la course est superbe »

Selon la légende, Verstappen est au dessus de la mêlée. « Sa vision de la course est superbe, mais il y a aussi beaucoup de crédit pour l’équipe, parce que les stratèges de l’équipe sont toujours justes. Quand vous avez ça pour vous, vous avez tout. Il est difficile à battre et il semble qu’il soit encore là dans un avenir prévisible, c’est certain » a-t-il déclaré, avant de lui rendre un dernier hommage.

« J’aurais adoré courir contre lui, parce qu’on veut toujours se frotter aux meilleurs »