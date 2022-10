Formule 1

F1 : Les terribles révélations de McLaren sur le départ de Ricciardo

Publié le 14 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Après deux saisons, Daniel Ricciardo s’apprête à faire ses adieux à McLaren. Il sera remplacé par son compatriote Oscar Piastri à partir de 2023. Zak Brown, patron de l’écurie britannique, s’est exprimé sur le départ de son pilote. Une décision difficile, mais inévitable au vu de ses performances.

Daniel Ricciardo n’aura jamais su trouver son rythme chez McLaren. Depuis son arrivée à partir de la saison dernière, l’Australien a semblé en difficulté avec sa voiture. Dans ces conditions, l’écurie britannique a décidé de changer de pilote pour 2023, puisqu’il sera remplacé par le jeune Oscar Piastri. Daniel Ricciardo de son côté a décidé de faire une pause d’un an, afin de revenir plus fort en 2024.

« Nous n’obtenions pas les résultats dont nous avions besoin »

Douzième au classement des pilotes avec 29 points, l’Australien compte 72 longueurs de retard sur son coéquipier Lando Norris, septième. « En fin de compte, nous n’obtenions pas les résultats dont nous avions besoin et cela faisait un an et demi » a confié Zak Brown, des propos relayés par Nextgen-Auto . « Nous avons tout essayé, nous aimons Daniel, c’est génial de travailler avec lui et ça continue. Mais c’est un business des résultats et les résultats ne venaient pas, nous avions l’impression d’avoir tout essayé . »

« Ce n’est la faute de personne »

Le patron de McLaren a poursuivi : « Nous ne savons pas vraiment pourquoi ça n’a pas marché, ce n’est la faute de personne. Nous avons fait de notre mieux. Il a donné le meilleur de lui-même, nous n’avions plus rien à essayer. Parfois, les athlètes connaissent des périodes creuses ou ont besoin d’un changement d’environnement . » Zak Brown voulait recruter Daniel Ricciardo depuis longtemps, avant même qu’il rejoigne Renault en 2019. Malgré ce choix difficile de changer de pilote, il assure que leur relation n'en a pas pâti.

« Daniel et moi savons ce qui s’est réellement passé »