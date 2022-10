Formule 1

F1 : Alonso pousse un coup de gueule et tacle Alpine

Publié le 12 octobre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il quittera Alpine prochainement pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso n’hésite pas à critiquer ouvertement son écurie. Après avoir fini septième dimanche lors du Grand Prix du Japon, l’Espagnol estime qu’il aurait pu décrocher une meilleure place, si son équipe l’avait écouté quant à la stratégie à adopter sur le circuit de Suzuka.

Après le Grand Prix de Singapour, Fernando Alonso n’y était pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer la fiabilité de sa voiture. « Encore une fois, on a perdu 8 à 10 points. Au fil de la saison je crois qu'on était à 50, donc on peut y ajouter 10 de plus. Perdre 60 points dans un championnat est inacceptable », a-t-il déclaré. L’Espagnol était une nouvelle fois remonté après le GP du Japon dimanche dernier.

« Peut-être que mon micro ne marchait pas aujourd'hui »

Cette fois-ci, c’est la stratégie d’Alpine qui est en cause : « Nous n'avons cessé de prendre les mauvaises décisions. D'abord, nous avons été les derniers à mettre les intermédiaires, nous avons perdu des places. Puis nous avons fait le second arrêt trop tard, à six tours de la fin, et j'ai fini à la place que j'occupais déjà avant. Dans les deux cas, je demandais à m'arrêter plus tôt, mais peut-être que mon micro ne marchait pas aujourd'hui », a déclaré Fernando Alonso, des propos relayés par Motosport.com .

« Nous avons perdu une opportunité »