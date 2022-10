Formule 1

F1 - GP de Singapour : Alonso tacle sévèrement Alpine

Publié le 3 octobre 2022 à 14h35 par Arnaud De Kanel

Contraint d'abandonner ce dimanche lors du Grand Prix de Singapour, Fernando Alonso n'en peut plus des problèmes mécaniques avec son Alpine. L'Espagnol était furieux contre son écurie car c'est la quatrième fois que cela lui arrive. Avec la perte de points engendrée, il ne peut que constater son classement qui ne reflète pas sa saison selon lui.

Nouveau week-end de malédiction pour Alpine à Singapour. L'écurie française a connu un double abandon après un problème mécanique avec la monoplace de Fernando Alonso et la casse du moteur d'Esteban Ocon. Alpine a perdu gros dans sa lutte avec McLaren puisque l'écurie britannique est repassé à la quatrième place du classement constructeurs. Fernando Alonso aussi et il est très remonté.

« C'est inacceptable »

L'incident mécanique de ce week-end à Singapour était le quatrième de la saison pour Fernando Alonso après Monza, l'Autriche et Abu Dhabi. L'Espagnol en a marre et le fait savoir sur son compte Instagram . « Ça fait mal une nouvelle fois de penser que dans une de mes meilleures années, on a perdu plus de 60 points sur des problèmes de fiabilité » peut-on lire en légende de sa publication. Il en a rajouté une couche au micro de DAZN F1 : « Encore une fois, on a perdu 8 à 10 points. Au fil de la saison je crois qu'on était à 50, donc on peut y ajouter 10 de plus. Perdre 60 points dans un championnat est inacceptable . »

« Ce n'était pas aussi grave que pour moi »