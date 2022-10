Formule 1

GP de Singapour : Dépité, Gasly pousse un énorme coup de gueule

Publié le 3 octobre 2022 à 04h35 par Jules Kutos-Bertin

Parti en huitième position sur ce Grand Prix de Singapour après des qualifications brillantes, Pierre Gasly a vécu une course frustrante. A la suite de décisions étonnantes de son écurie, le pilote français n’a terminé qu’à la dixième place. Après le Grand Prix, Gasly a fait part de son immense déception, critiquant les choix stratégiques d’AlphaTauri.

Après une séance d’essais libres remuante, Pierre Gasly a été brillant en qualifications. Même s’il connaît une saison difficile, le Français espérait bien obtenir des points ce dimanche sous la pluie battante de Singapour. Même s’il a réussi à gratter une dixième place, Pierre Gasly n’a pas caché sa grosse déception à l’issue de la course, lui qui estime que son écurie n’a pas opté pour les bonnes stratégies.

L’énorme déception de Pierre Gasly

« Je suis extrêmement déçu car on a fait le début de course qu’on devait faire. On arrive à garder notre position, on savait qu’on n’avait pas la performance pour aller chercher les Alpine et les McLaren, on était en septième position. Tout se passait bien, je ne comprends pas pourquoi on a pris le risque de mettre les pneus slicks aussi tôt. On avait les Aston Martin derrière nous, on n’avait pas besoin de risquer quoi que ce soit, on avait la position en piste. On l’a fait et on s’est fait dépasser par quatre voitures », reconnaît le pilote AlphaTauri dans des propos relayés par Nextgen Auto.

L'incompréhension de Pierre Gasly sur la stratégie de son équipe au #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/3ncN5MZoDQ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 2, 2022

« On ne mérite pas de marquer des points »