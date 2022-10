Formule 1

F1 : Les plus belles victoires au GP de Singapour

Publié le 2 octobre 2022 à 12h20 par Arnaud De Kanel

Présent depuis 2008 dans le calendrier, le Grand Prix de Singapour a connu des victoires mémorables. En 12 éditions, il a rarement déçu. Fort de ses scénarios improbables, il est rapidement devenu incontournable pour les observateurs et surtout les pilotes. Du triomphe de Fernando Alonso en passant par ceux de Nico Rosberg ou Sebastian Vettel, retour sur les plus belles victoires à Singapour.

Le Grand Prix de Singapour se dispute en plein cœur de la cité-Etat et de nuit dans un climat tropical infernal. Autant de conditions qui réservent leurs lots de surprises durant la course. Ce circuit a vu de grands pilotes comme Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg ou encore Fernando Alonso l'emporter. Certains de ces triomphes ont marqué l'histoire du Grand Prix.

2008, la victoire de la honte pour Alonso

Dès sa première édition sur le circuit de Marina Bay en 2008, le Grand Prix de Singapour a connu une victoire insolite. Fernando Alonso s'élance en 15e place sur la grille alors Renault décide d'adopter une stratégie offensive en faisant chausser des gommes extra-tendres à son pilote. Stratégie qui ne paye pas. Flavio Briatore, patron de l'écurie, ordonne donc à son deuxième pilote Nelson Piquet Jr, de se crasher volontairement lors du 14ème tour. Avec la safety-car, Alonso en profite pour remonter à la 5ème place. Felipe Massa, leader du Grand Prix, repart trop vite et arrache le tuyau d'essence. Les deux autres qui le précèdent reçoivent une pénalité et Alonso triomphe pour la première du tracé en F1.

2011, un avant goût du titre pour Vettel

Sebastian Vettel, champion du monde en titre et leader du classement des pilotes en 2011, s'élance un pole position devant Mark Webber et Jenson Button. Il prend un bon départ tandis que Webber et Hamilton ratent le leur. Au sixième tour, Hamilton et Felipe Massa s'accrochent et le Brésilien qui doit regagner son stand avec un pneu crevé tandis que le Britannique casse son aileron avant. Les commissaires sanctionnent Hamilton d'un passage par les stands à vitesse réduite, il n'est plus dans le coup pour la victoire. Au 25ème tour, Rosberg se rate dans un virage, Sergio Perez le double et voit revenir sur lui Michael Schumacher. L'Allemand envoie sa monoplace dans le décor, la course est neutralisée. Elle est relancée au 33ème tour et Vettel creuse immédiatement l'écart. À l'arrivée, Vettel remporte sa neuvième victoire de la saison devant Button, s'assurant presque de conserver son titre mondial.

2014, Hamilton reprend les commandes

Le 21 septembre 2014, Lewis Hamilton est en tête sur la grille. Au 13ème tour, son rival et coéquipier Nico Rosberg est contraint d'abandonner en raison d'un problème électronique. Au terme d'un Grand Prix qu'il aura dominé dans son intégralité, Hamilton l'emporte et reprend la tête du championnat du monde au détriment de Rosberg. Place qu'il conservera jusqu'à l'issue de la saison.

2016, ça sourit enfin à Rosberg

En 2016, Nico Rosberg prend une belle revanche sur 2014 où rien ne lui avait souris. L'Allemand résiste à Daniel Ricciardo dans les deux derniers tours et remporte le Grand Prix pour son 200ème départ en carrière. De plus, il ravit la tête du championnat à Lewis Hamilton et à l'instar de son coéquipier en 2014, en conservera le leadership pour remporter son premier titre mondial.

The last time we had a wet track under lights…SINGAPORE 2017, only 12 cars finished the race..😳#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/LBbHmRslNo — AnythingF1 (@AnythingF1_) September 26, 2022

2017, Hamilton après le carnage

Pour la première fois de son histoire, le Grand Prix de Singapour se dispute sur une piste détrempée. Sebastian Vettel est en pôle, suivi de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Mais dès le départ, Vettel ferme la porte à Verstappen et à Kimi Räikkönen, provoquant un carambolage et leur triple abandon quelques tours plus tard. Le Finlandais entraine Alonso dans sa chute et l'Espagnol abandonne également. Lewis Hamilton passe à travers les gouttes et l'emporte pour la troisième fois dans Singapour. Il confortera sa place de leader au championnat du monde avant d'être sacré en fin de saison.