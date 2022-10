Formule 1

Terrible désillusion pour Verstappen, Leclerc en patron

Publié le 1 octobre 2022 à 16h35 par La rédaction mis à jour le 1 octobre 2022 à 16h43

Alors qu’il pourrait être sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière ce dimanche à Singapour, Max Verstappen a réalisé une performance très loin des espérances. Le Néerlandais partira assez éloigné de la première place, décrochée par Charles Leclerc. Lewis Hamilton, lui, pourrait enfin avoir une chance de remporter sa première course de la saison.

Annulé ces deux dernières années à cause du Covid-19, le Grand Prix de Singapour fait son retour en F1 ce dimanche. Max Verstappen pourrait d’ailleurs être sacré champion du monde sur ce circuit, en cas de nouveau bon résultat. Le Néerlandais dispose d’une très grande avance au classement des pilotes et semble presque impossible à rattraper. Charles Leclerc semble avoir lâché la course au titre pour se concentrer au mieux sur ses performances et préparer 2023. Ce samedi, le Monégasque n’a d’ailleurs fait qu’une bouchée de Max Verstappen pendant les qualifications.

F1 - GP de Singapour : Verstappen prend déjà rendez-vous pour son titre de champion https://t.co/nEvh9GrZ6Z pic.twitter.com/nUld79Xrw1 — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Leclerc en pole, Verstappen condamné à l’exploit

En effet, le pilote de Ferrari a signé une nouvelle pole position sur la piste de Singapour. Charles Leclerc devance Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Le Britannique pourrait avoir une chance de remporter sa première course de la saison, lui qui est tout proche de réaliser une saison blanche. Carlos Sainz Jr, Fernando Alonso et Lando Norris viennent ensuite. Pierre Gasly, quant à lui, a réussi à se hisser à la septième place. En revanche, Max Verstappen n’a réalisé que le huitième meilleur temps, s'arrêtant au dernier tour en raison d'un manque d'essence alors qu'il était en course pour décrocher la pole. Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda viennent compléter le top 10. George Russell, lui, a été éliminé dès la Q2 et s’élancera de la 11e place.

Le classement des qualifications :

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Sergio Pérez (Red Bull)

3- Lewis Hamilton (Mercedes)

4- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

5- Fernando Alonso (Alpine)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Pierre Gasly (AlphaTauri)

8- Max Verstappen (Red Bull)

9- Kevin Magnussen (Haas)

10- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11- George Russell (Mercedes)

12- Lance Stroll (Aston Martin)

13- Mick Schumacher (Haas)

14- Sebastian Vettel (Aston Martin)

15- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17- Daniel Ricciardo (McLaren)

18- Esteban Ocon (Alpine)

19- Alexander Albon (Williams)

20- Nicholas Latifi (Williams)