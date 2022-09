Formule 1

F1 - GP de Singapour : Verstappen sacré, le regret de Hamilton

Publié le 30 septembre 2022 à 00h35 par Thibault Morlain

Compte tenu de son énorme avance au championnat du monde sur Charles Leclerc et Sergio Perez, Max Verstappen a la possibilité d’être sacré dès ce dimanche lors du Grand Prix de Singapour. Le Néerlandais décrocherait là son deuxième titre, mais cela donnerait certains regrets à Lewis Hamilton, qui aurait aimé un peu plus de suspense cette saison…

Max Verstappen se dirige tout droit vers un deuxième titre de champion du monde. En effet, il faudrait une catastrophe pour priver le pilote Red Bull de cette nouvelle couronne. Actuellement, le Néerlandais caracole en tête du classement, disposant d’une large avance sur Charles Leclerc. Le pilote Ferrari pointe à 116 unités de retard. A 6 courses de la fin de la saison, le titre est donc quasiment déjà joué. Verstappen pourrait d’ailleurs être sacré dès ce dimanche à Singapour en fonction du scénario. Au grand dam toutefois de Lewis Hamilton.

« Ce n’est pas top pour les fans »

En effet, Lewis Hamilton a fait savoir qu’il regrettait le manque de suspense dans cette saison de Formule 1, notamment vis-à-vis des supporters. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le pilote Mercedes a expliqué : « Je comprends que ce n’est pas top pour les fans parce que pour tout le monde, et même pour nous l’année dernière, aller jusqu’au bout, c’est intense pour tout le monde. Donc ce n’est jamais génial pour la F1 ou pour les fans quand une lutte pour le titre se termine trop tôt ».

« Pour le sport lui-même, ce n’est pas spectaculaire »

Lewis Hamilton est pourtant déjà passé par là, lui qui a remporté très tôt certains de ses titres de champion du monde. Et à ce propos, le Britannique a confié : « J’ai fait l’expérience de boucler tôt ma campagne pour le titre dans des endroits comme le Mexique… Pour moi en tant qu’individu, c’est génial, mais pour le sport lui-même, ce n’est pas spectaculaire. Je suis donc vraiment reconnaissant d’avoir eu une bataille comme celle de 2008 jusqu’aux 17 dernières secondes, et évidemment l’année dernière à peu près la même chose ».

