Mbappé et Hakimi réunis : Le départ à l'étranger après le PSG !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont cohabité au PSG pendant trois ans. Depuis le départ du Français vers le Real Madrid, les deux amis n'évoluent plus ensemble. Malgré tout, ils se sont donnés rendez-vous au Maroc. Invité par Achraf Hakimi, Kylian Mbappé serait arrivé à Rabat ce jeudi après-midi, et ce, pour assister au prochain match des Lions de l'Atlas à la CAN.

Transféré au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi a joué avec Kylian Mbappé pendant trois saisons. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, l'international français a décidé de signer librement et gratuitement au Real Madrid.

Hakimi a invité Mbappé au Maroc Malgré la séparation, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont restés très proches. A tel point que le Marocain a invité son pote à le rejoindre au Maroc pour suivre de près ses aventures à la CAN.