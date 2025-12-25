Séparation avec Kylian Mbappé : Les adieux déchirants...

Pierrick Levallet

La saison dernière a marqué la fin d’un cycle au Real Madrid. Luka Modric et Carlo Ancelotti ont quitté Kylian Mbappé chez les Merengue. L’international croate et le technicien italien ont fait leurs adieux au Santiago Bernabéu. Et le milieu de terrain de 40 ans a eu du mal à contenir son émotion avant son départ pour l’AC Milan.

Une page s’est tournée au Real Madrid à l’issue de la saison dernière. Le club madrilène s’est séparé de Luka Modric et de Carlo Ancelotti. Le premier, en fin de contrat, a signé libre à l’AC Milan. Le second a été enrôlé en tant que sélectionneur du Brésil. Les deux hommes ont donc quitté Kylian Mbappé, et l’international croate a eu du mal à contenir son émotion.

Modric a eu du mal à faire ses adieux au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, Luka Modric et Carlo Ancelotti ont fait leurs adieux en grande pompe au Santiago Bernabéu contre la Real Sociedad. Le milieu de terrain de 40 ans avait les larmes aux yeux au moment de saluer les supporters madrilènes. La relève était toutefois déjà annoncée, puisque l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc merengue était officialisée un jour plus tard.