F1 : L’aveu de Verstappen sur le titre de champion du monde

Publié le 28 septembre 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Compte tenu de son énorme avance au championnat du monde, Max Verstappen pourrait bien être sacré dès le prochain Grand Prix, à Singapour. De quoi alors donner un peu plus de pression au pilote Red Bull ? Avant cette prochaine course, Verstappen s’est prononcé sur cette possibilité de remporter son deuxième titre de champion du monde d’ici quelques jours.

Champion du monde 2021 de Formule 1, Max Verstappen est bien parti pour s’offrir une deuxième couronne consécutive. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a dominé le début de la saison, profitant notamment des pépins mécaniques de Ferrari et Charles Leclerc pour se détacher au classement. Aujourd’hui, Verstappen caracole en tête du championnat avec 335 points, disposant d’une large avance sur Leclerc, qui compte 219 unités. Dans cette situation, certains scénarios pourraient permettre au Néerlandais d’être sacré champion du monde dès dimanche et le Grand Prix de Singapour.



« Je ne pense pas vraiment au championnat »

En fonction du résultat du Grand Prix de Singapour et de où termineront Charles Leclerc et Sergio Perez, Max Verstappen pourrait donc être sacré champion du monde dès dimanche. Pas de chambouler le principal intéressé. En effet, dans des propos rapportés par NextGen Auto , Verstappen a expliqué : « Je ne pense pas vraiment au championnat, je veux simplement connaître un weekend positif en piste et prendre les courses les unes après les autres ».

