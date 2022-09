Formule 1

F1 : Hamilton veut prendre sa revanche sur Verstappen

Publié le 27 septembre 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

En 2021, Lewis Hamilton était tout proche de remporter son huitième sacre mondial. Mais le Britannique s’était finalement incliné face à Max Verstappen lors de la dernière course après une décision controversée. Si Lewis Hamilton estime que les relations avec le Néerlandais ne sont plus tendues, le pilote de 37 ans veut malgré tout prendre sa revanche.

Alors qu’il se battait pour le titre l’année dernière, Lewis Hamilton vit une saison particulièrement délicate en 2022. Perturbé par le changement de réglementation, le pilote de Mercedes n’a signé aucune victoire pour le moment. Mais alors qu’il pourrait vivre une saison blanche, Lewis Hamilton continue de penser à son huitième sacre mondial. Et il entend bien tout faire pour l’obtenir, même se battre à nouveau avec Max Verstappen.

La rivalité Hamilton-Verstappen relancée ?

La saison dernière, Lewis Hamilton était passé tout proche de devenir le seul recordman du nombre de titres de champion du monde. Le Britannique était à égalité au classement avec Max Verstappen avant la dernière course, promettant un Grand Prix d’Abu Dhabi sous haute tension pour clôturer l’année. Alors qu’il semblait bien parti, Lewis Hamilton s’est finalement incliné dans le dernier tour après une décision controversée, permettant ainsi à Max Verstappen d’obtenir son premier titre de champion du monde de sa carrière. Après une telle rivalité, la relation entre les deux hommes pourrait être particulièrement tendue.

«Si je veux ce huitième titre, je devrai le battre»