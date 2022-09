Formule 1

F1 : Proche de la catastrophe, Hamilton calme le jeu

Publié le 26 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Lewis Hamilton pourrait réaliser une saison blanche. Une catastrophe pour le septuple champion du monde, qui est habitué à jouer les premiers rôles en Formule 1. Mais cette année, tout ne se goupille pas comme prévu. Pour autant, cette situation ne l'effraie pas.

Depuis sa première course en 2007, Lewis Hamilton a remporté au moins un Grand Prix chaque saison, un record. Or, Mercedes n'est pas au mieux et le Britannique est bien mal embarqué pour battre cette performance. Mais l'essentiel est ailleurs pour le pilote.

F1 : Leclerc, Sainz… Ferrari enchaîne les catastrophes, Verstappen peut jubiler https://t.co/LorkF78o7a pic.twitter.com/RH8WBN2P8e — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je ne suis pas concentré sur le record »

Pour sa seizième saison en F1, Lewis Hamilton a l'occasion de battre un nouveau record en remportant au moins un Grand Prix depuis ses débuts. A six courses du terme, ce record s'éloigne. « Je ne suis pas concentré sur le record, mais bien sûr, j'essaie d'obtenir cette victoire cette année. Mais le record n'est pas important pour moi, tout simplement parce que je ne me soucie pas vraiment des records en général. Je suis reconnaissant d'avoir eu chaque année, depuis 2007, l'opportunité de gagner. Je crois vraiment que nous allons avoir une chance cette année, [il y a] encore quelques courses à disputer. Et c'est assurément un très gros objectif pour nous, en tant qu'équipe, de revenir à l'avant et de nous battre pour la tête » a-t-il avoué dans des propos rapportés par Motorsport .

« Je ne sais pas du tout où notre voiture va être excellente »