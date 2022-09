Formule 1

F1 : Ferrari enchaîne les catastrophes, Verstappen peut jubiler

Publié le 25 septembre 2022 à 20h40 par La rédaction

Ferrari avait débuté sa saison en fanfare avec le doublé réalisé en ouverture lors du Grand Prix de Bahreïn. Depuis, les choses se sont gâtées pour la Scuderia qui a enchainé les erreurs stratégiques au profit d'un Max Verstappen à l'affut de toutes les opportunités. Désormais, le pilote Red Bull a son destin entre ses mains et il peut remercier Ferrari.

Max Verstappen est plus que jamais en route pour son deuxième titre mondial consécutif. Pourtant, rien ne prédisait une telle avance pour le Néerlandais au vu des performances des monoplaces de Charles Leclerc et Carlos Sainz en tout début de saison. Mais c'était sans compter sur les multiples errements stratégiques de Ferrari et Mattia Binotto qui ont plongé la Scuderia dans le vide, disant adieu aux titres mondiaux.

Les erreurs de Ferrari

Tout avait si bien commencé pour Ferrari... La Scuderia affichait un niveau de performance supérieur à ceux de Mercedes et Red Bull. Or, l'écurie italienne a connu de nombreuses mésaventures et le duel avec Red Bull a tourné au vinaigre. Les vieux démons de Ferrari ont ressurgi lors du Grand Prix de Monaco où le malheureux Charles Leclerc a été rappelé aux stands alors qu'il n'y en avait pas forcément la nécessité. En effet, une fois dans la voie des stands, Leclerc voit son ingénieur lui dire de rester en piste, mais il était déjà trop tard... La deuxième erreur intervient à Silverstone où Verstappen n'était pas dans le coup suite à une défaillance de sa monoplace. La course est sous régime de la safety-car mais Ferrari décide d'envoyer Sainz dans les stands et laisse Leclerc en piste. Les pneus du Monégasque se dégradent et il se fait dépasser par Lewis Hamilton et Sergio Perez, terminant en quatrième position. Plus dramatique, l'accident de Leclerc lors du Grand Prix de France. Le Monégasque voulait accroître son avance sur Verstappen qui s'était arrêté dans la voie des stands, mais il a fini dans le mur. Sur les courbes du Hungaroring, Leclerc a été mis en gomme dure, alors que les autres équipes avaient déjà déterminé que ces pneus n'étaient pas une option pour les conditions fraîches de ce jour-là. Il n'a pas su s'adapter à ce changement de gomme et a été rappelé une troisième fois dans les stands, laissant filer Verstappen vers la victoire. Cerise sur le gâteau lors du Grand Prix des Pays-Bas où la Scuderia demande à Sainz de s'arrêter, mais les mécaniciens oublient un pneu et l'arrêt de l'Espagnol sera beaucoup trop long pour espérer ne serait-ce qu'un podium.

Red Bull et Verstappen font coup double

A l'aube du Grand Prix de Singapour, Red Bull a creusé l'écart au classement des constructeurs sur Ferrari et compte désormais 139 longueurs d'avance. De plus, Max Verstappen pourrait être sacré lors de cette course, lui qui possède un matelas confortable de 116 points sur Charles Leclerc. Ferrari a tout perdu.