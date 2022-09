Formule 1

F1 : Red Bull envoie un message fort pour le reste de la saison

Publié le 20 septembre 2022 à 14h35 par Hugo Chirossel

Vainqueur lors du dernier Grand Prix à Monza, Max Verstappen se dirige tout droit vers son deuxième titre de champion du monde. Une victoire dans un peu moins de deux semaines à Singapour pourrait lui garantir la première place du classement. Malgré son avance, Red Bull ne compte pas baisser le pied pour autant et entend bien attaquer lors des six dernières courses.

Pour la 11e fois de la saison, Max Verstappen est sorti vainqueur d’un Grand Prix. À Monza, le Néerlandais a remporté sa 5e course consécutive, ce qui lui permet désormais d’être confortablement installé en tête du classement des pilotes. Il compte 116 points d’avance sur Charles Leclerc, deuxième, tandis qu’au classement constructeur, Red Bull a 139 longueurs de plus que Ferrari. Il ne manque plus grand-chose à Max Verstappen afin de remporter son deuxième titre de champion du monde.

« Nous allons donc attaquer chaque course »

Alors qu’il reste six courses à disputer, cela pourrait arriver dès le prochain Grand Prix, à Singapour. Quand bien même, l’écurie autrichienne n’a pas l’intention de baisser le pied. Comme l’a annoncé Christian Horner, Red Bull va continuer d’attaquer : « C’est une demande énorme que de gagner les six courses restantes et il y a d’énormes variantes dans les circuits à venir. Singapour par rapport à Monza, avec plus de virages, plus de bosses, en ville, c’est un défi très différent et plutôt favorable à Ferrari, sur le papier. Mais nous sommes dans une excellente position dans le championnat, nous allons donc attaquer chaque course et faire de notre mieux et le championnat prendra soin de lui-même », a-t-il déclaré, rapporte Nextgen-Auto .

