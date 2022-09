Formule 1

F1 : Verstappen peut détrôner ces légendes

Publié le 14 septembre 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Avec sa nouvelle victoire à Monza ce dimanche, Max Verstappen a pris le large au classement des pilotes. Mais le Néerlandais a également signé une cinquième victoire consécutive. S’il continue sur sa lancée, le pilote de Red Bull pourrait être amené à aller décrocher un nouveau record et dépasser certaines des plus grandes légendes de la F1 comme Lewis Hamilton, Michael Schumacher ou encore Sebastian Vettel par la même occasion.

À Monza ce dimanche, Max Verstappen a décroché une nouvelle victoire lui permettant de prendre le large dans la course au titre. Avec désormais 116 points sur le deuxième Charles Leclerc au classement des pilotes, le Néerlandais semble presque inatteignable et file tout droit vers un deuxième sacre mondial. Mais cette saison pourrait également être celle des records pour le pilote de Red Bull. Actuellement, Max Verstappen est à cinq victoires consécutives. Et s’il poursuit sur sa lancée avec sa forme étincelante, il pourrait aller détrôner certaines légendes de la F1.

F1 : Schumacher, Vettel…Red Bull fixe un incroyable objectif à Verstappen https://t.co/WgJW2wLRnT pic.twitter.com/kBv2vaQuox — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

Une seule victoire pour surpasser Lewis Hamilton

À égalité avec le Néerlandais au nombre de victoires consécutives, on retrouve Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde n’a jamais su faire mieux que cinq victoires de suite, même s’il a réalisé cela à deux reprises dans sa carrière (en 2014 et en 2020). Un succès à Singapour le 2 octobre prochain pourrait ainsi permettre à Max Verstappen de faire mieux que son rival de la saison 2021 et de surpasser Jack Brabham (1960), Jim Clark (1965) et Nigel Mansell (1992).

Le record de Schumacher est tout proche, Vettel pourrait être détrôné

Une victoire lors du Grand Prix du Japon le 9 octobre pourrait ensuite permettre à Max Verstappen de rejoindre Nico Rosberg. Entre 2015 et 2016, l’ancien pilote de Mercedes avait signé 7 victoires d’affilé, avant de s’incliner en Espagne face à... Max Verstappen. Mais avec ce succès à Suzuki, le Néerlandais pourrait également égaliser les records de Michael Schumacher (2004) et Alberto Ascari (1953). Enfin, il pourrait rejoindre Sebastian Vettel, actuel détenteur du record de victoires consécutives, lors du Grand Prix du Mexique le 30 octobre prochain et le dépasser le 13 novembre à Sao Paulo au Brésil. Mais pour cela, Max Verstappen va devoir se montrer intraitable sur les pistes et compter sur sa bonne étoile pour ne pas être victime d'incidents de course et d'abandons.