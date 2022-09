Formule 1

Un deuxième titre de champion à Singapour pour Verstappen ?

Publié le 12 septembre 2022 à 10h35 par Thomas Bourseau

La passe de cinq pour Max Verstappen. À Monza dimanche, le pilote Red Bull a remporté son cinquième Grand Prix d’affilée, lui permettant d’avoir un total de 11 victoires depuis le début de la saison et de considérablement creuser l’écart avec son premier concurrent au classement des pilotes : Charles Leclerc. Si plusieurs conditions étaient réunies, le Néerlandais pourrait même remporter son deuxième titre de champion du monde dès le prochain Grand Prix à Singapour.

Sur le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi, la FIA avait pris la décision de faire repartir toutes les monoplaces à la grille de départ pour les derniers virages du Grand Prix en raison d’une Safety Car. Ce dimanche, sur le mythique tracé de Monza pour le Grand Prix d’Italie, la McLaren de Daniel Ricciardo qui était à l’arrêt sur le circuit a engendré un drapeau jaune pour la Safety Car, qui aurait sans doute dû passer au rouge pour un arrêt des voitures le temps de dégager la monoplace McLaren et pour repartir de la ligne de départ pour les derniers tours.

Max Verstappen vainqueur à Monza dans un final tranquille

Il n’en a cependant rien été et la course s’est terminée sans bataille, les monoplaces suivant la Safety Car et Max Verstappen remportant son cinquième Grand Prix consécutif après les Pays-Bas, la Belgique, la Hongrie et la France. De quoi permettre au pilote néerlandais de considérablement creuser l’écart au classement des pilotes avec son premier poursuivant Charles Leclerc. Grâce à ses 11 victoires et ses 13 podiums cette saison, Max Verstappen compte 335 points contre les 219 de Leclerc. Verstappen s'est donc enflammé pour une victoire méritée de Red Bull. « Nous étions les plus rapides sur tous les composés de pneus. On mérite la victoire, la voiture était vraiment très performante. « Il a juste fallu gérer l'écart lors des derniers tours. C'est dommage de ne pas avoir pu reprendre la course, mais c'est une belle journée ». Et alors que le Grand Prix de Russie a été annulé cette saison à Sotchi, Verstappen se rapproche d’un deuxième titre de champion du monde après celui qu’il a raflé lors de l’exercice précédent.

Un titre de champion dès le Grand Prix de Singapour

L’écart avec Charles Leclerc est si important désormais au niveau du classement des pilotes de ce championnat du monde de Formule 1 que Max Verstappen pourrait être sacré champion dès le Grand Prix de Singapour le 2 octobre prochain. En effet, il n’y aura pas de bataille jusqu’au dernier Grand Prix de la saison comme ce fut le cas avec Lewis Hamilton lors de l’exercice précédent. À Singapour, Max Verstappen pourra soulever son deuxième titre de champion du monde s’il aura creusé un écart de 140 points avec le deuxième au classement général.



Pour parvenir à ses fins, Verstappen devra quoi qu’il arrive s’imposer sur le circuit urbain de Singapour et beaucoup dépendra de la performance de Charles Leclerc. Si Verstappen parvient à la fois à voir le drapeau à damier le premier en obtenant le tour le plus rapide, une neuvième place de Charles Leclerc, une quatrième de Sergio Pérez et une deuxième de George Russell… Tout cela suffirait à voir Max Verstappen être sacré. Cela fait tout de même beaucoup de paramètres à prendre en compte.



Comme Nextgen-auto continue de le rapporter, sans le tour le plus rapide tout en remportant le Grand Prix de Singapour, Verstappen devrait voir Leclerc finir à la 9ème place sans disposer du tour le plus rapide et que Pérez et Russell terminent également à la 4ème et la 2ème place. Néanmoins, Charles Leclerc devrait tout de même finir la course dans le top 5, de quoi repousser un éventuel sacre mondial de Verstappen au Japon ou à plus tard.

Verstappen satisfait de la monoplace de Red Bull et de l’écart qui ne cesse de se creuser