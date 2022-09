Formule 1

F1 - GP d’Italie : Un exploit de Leclerc et Ferrari à domicile ?

Publié le 11 septembre 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Au terme d’un début de week-end marqué par les nombreuses pénalités, c’est Charles Leclerc qui a obtenu la pole position et postule à une victoire à domicile lors du Grand Prix de Monza. Il partira devant George Russell, alors que Max Verstappen n’est que 7ème. Pénalisés pour un changement de moteur, Lewis Hamilton et Carlos Sainz Jr partiront en fond de grille alors que Pierre Gasly démarrera 5ème.

Une semaine après le nouveau triomphe de Max Verstappen, chez lui, aux Pays-Bas, la Formule 1 débarque en Italie, à Monza, sur les terres de Ferrari. Pour les 75 ans de la Scuderia, c’est un Charles Leclerc tout de jaune vêtu qui a décroché la pole position. Il faut dire que le Monégasque avait annoncé la couleur dès vendredi lors des essais libres en réalisant le meilleur temps. « C’était une journée positive. En venant de Spa, un circuit demandant peu d’appui aérodynamique où nous avons un peu souffert, nous ne nous attendions pas à être très compétitifs ici, mais je dois dire que depuis les EL1, la voiture est dans une bien meilleure fenêtre. Le chronomètre ne ment pas. C’était une bonne surprise. Cela ne signifie pas que nous sommes les plus rapides, en particulier dans les relais longs, mais au moins nous sommes plus proches qu’avant », reconnaissait le pilote Ferrari qui démarrera donc en pole position ce dimanche.

Verstappen 7ème, Hamilton et Sainz en fond de grille

Derrière Charles Leclerc, George Russell s'élancera de la deuxième place juste devant les deux McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Pour apercevoir Max Verstappen, il faut remonter un peu plus loin puisque le Néerlandais a été sanctionné de cinq places sur la grille, il s’élancera donc en 7ème position. Pas de quoi l’effrayer, en témoigne sa remontée fantastique à Spa Francorchamps alors qu’il était parti 14ème. Il faut aller encore plus bas pour retrouver Lewis Hamilton et Carlos Sainz Jr. Après un changement de moteur chacun, ils partiront respectivement en 19ème et 18ème position.

La surprise Pierre Gasly

Avec toutes ces modifications qui font suite aux pénalités, la petite surprise de cette grille, c’est la 5ème place de Pierre Gasly. Dans le dur cette saison et peut-être perturbé par son possible avenir chez Alpine, le pilote AlphaTauri a saisi l’opportunité et démarrera en troisième ligne sur un circuit qui lui rappelle de très bons souvenirs puisque c’est ici qu’il s’était brillamment imposé en 2020. « Il y a des voitures plus rapides qui démarrent derrière nous demain, en raison d’un certain nombre de pénalités, mais nous avons vu qu’il pourrait être plus difficile de dépasser en course par rapport aux années précédentes, car l’effet d’aspiration est moindre avec les nouvelles voitures. Notre objectif est de rester dans les points et, comme nous l’avons vu par le passé, tout peut arriver ici », déclarait Gasly ce samedi dans des propos relayés par Nextgen Auto . Secrètement, le Français imagine forcément un scénario identique à celui de 2020…

La grille de départ

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- George Russell (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Daniel Ricciardo (McLaren)

5- Pierre Gasly (AlphaTauri)

6- Fernando Alonso (Alpine)

7- Max Verstappen (Red Bull)

8- Nyck De Vries (Williams)

9- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10- Nicholas Latifi (Williams)

11- Sebastian Vettel (Aston Martin)

12- Lance Stroll (Aston Martin)

13- Sergio Perez (Red Bull)

14- Esteban Ocon (Alpine)

15- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16- Kevin Magnussen (Haas)

17- Mick Schumacher (Haas)

18- Carlos Sainz (Ferrari)

19- Lewis Hamilton (Mercedes)

20- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)