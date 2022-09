Formule 1

EL3 : Verstappen frappe fort devant Leclerc, Mercedes au plus mal

Publié le 10 septembre 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 10 septembre 2022 à 14h38

Au lendemain de la démonstration de Ferrari et Charles Leclerc, c’est Max Verstappen qui a réalisé le meilleur temps de cette troisième séance d’essais libres. Juste derrière le Néerlandais, le Monégasque a été un peu moins tranchant que la veille. Loin derrière, Mercedes accuse le coup.

Et si ce week-end était enfin celui de Ferrari ? A l’occasion du Grand Prix de Monza, la Scuderia a envie de faire bonne figure devant son public venu en nombre. Même si, au classement, rien ne sera bousculé à l’issue de cette course. Max Verstappen caracole toujours en tête avec 109 points d’avance sur Sergio Perez qui est à égalité avec Charles Leclerc. Sauf catastrophe, Verstappen va tout droit vers un deuxième sacre de champion du monde, surtout vu sa forme actuelle.

Leclerc est confiant pour ce week-end

Mais ce week-end, Ferrari aura son mot à dire. Charles Leclerc a d’ailleurs frappé fort sur les deux premières séances d’essais libres en réalisant le meilleur temps avant d’être imité par Carlos Sainz. « C’était une journée positive. En venant de Spa, un circuit demandant peu d’appui aérodynamique où nous avons un peu souffert, nous ne nous attendions pas à être très compétitifs ici, mais je dois dire que depuis les EL1, la voiture est dans une bien meilleure fenêtre. Le chronomètre ne ment pas. C’était une bonne surprise. Cela ne signifie pas que nous sommes les plus rapides, en particulier dans les relais longs, mais au moins nous sommes plus proches qu’avant. Nous devrons voir comment ces pénalités vont remanier la grille, parce qu’il y a des pilotes qui vont prendre cinq positions, d’autres 10 et d’autres 15. Certains partiront de l’arrière, donc nous devrons voir à quoi ressemblera la grille et ensuite ce que nous pourrons faire », déclarait Charles Leclerc ce vendredi dans des propos relayés par Nextgen Auto.

Verstappen prend le meilleur sur Ferrari

Ce samedi, avant d’en découdre sur les qualifications, le paddock se donnait rendez-vous pour la troisième et dernière séance d’essais libres sur ce circuit de Monza. Après la domination de Charles Leclerc, c’est Max Verstappen qui a réalisé le meilleur chronomètre ce samedi. Le pilote Red Bull, mieux que la veille, a pris le meilleur sur les Ferrari de Leclerc et Sainz, ainsi que sur Sergio Perez, son coéquipier. Même s’il n’y a rien de dommageable, Charles Leclerc a remarqué quelques problèmes avec sa monoplace : « On doit faire quelque chose pour le virage 6, ça va dans les autres mais la voiture ne tourne pas dans le virage 6 ».

Mercedes dans le dur

Derrière, Mercedes est tombé de haut. George Russell a pris la 7ème place de cette troisième séance d’essais libres, contre la 10ème seulement pour Lewis Hamilton. Coup dur supplémentaire : le septuple champion du monde partira en fond de grille ce dimanche. Après le contact avec Fernando Alonso à Spa, Hamilton a dû recevoir un nouveau moteur. « Sur cette unité de puissance, nous avons perdu la pression d’eau et il l’a coupé, comme vous avez pu l’entendre pendant la course. Le moteur est toujours chez HPP et y subit des contrôles détaillés. Nous avons eu d’autres problèmes avec d’autres éléments du pool qui ne les ont pas mis hors service, mais qui ont diminué notre envie de les utiliser. Nous sommes évidemment prêts à tout pour éviter un abandon car la fiabilité est l’une de nos forces », expliquait Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste.

🏁 END OF FP3 🏁 It's Max Verstappen who ends the session fastest#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Fr8JjKuydT — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Le classement des EL3

1- Max Verstappen (Red Bull) : 1:21.252

2- Charles Leclerc (Ferrari) : +0.347

3- Sergio Perez (Red Bull) : +0.596

4- Carlos Sainz (Ferrari) : +0.645

5- Fernando Alonso (Alpine) : +1.054

6- Lando Norris (McLaren) : +1.067

7- George Russell (Mercedes) : +1.105

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.178

9- Esteban Ocon (Alpine) : +1.254

10- Lewis Hamilton (Mercedes) : +1.315

11- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : +1.405

12- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.503

13- Nicholas Latifi (Williams) : +1.524

14- Nyck De Vries (Williams) : +1.617

15- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.619

16- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +1.698

17- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +1.852

18- Kevin Magnussen (Haas) : +1.951

19- Mick Schumacher (Haas) : +2.140

20- Lance Stroll (Haas) : +2.487