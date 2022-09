Formule 1

F1 - GP de Monza : Terrible coup dur pour Max Verstappen

Publié le 10 septembre 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Disposant d’une large avance au classement des pilotes, Max Verstappen file tout droit vers un deuxième sacre mondial. Le Néerlandais espère alors décrocher une nouvelle victoire cette saison au Grand Prix de Monza. Néanmoins, il va devoir sortir le grand jeu ce dimanche puisqu’il va écoper d’une pénalité sur la grille de départ.

Après un nouveau succès sur ses terres aux Pays-Bas le week-end dernier, Max Verstappen entend bien réitérer sa performance au Grand Prix de Monza ce dimanche. Avec 109 points d’avance au classement des pilotes, le Néerlandais file tout droit vers un deuxième titre de champion du monde et une nouvelle victoire en Italie le rapprocherait un peu plus de ce sacre. Toutefois, Max Verstappen va une nouvelle fois être condamné à sortir le grand jeu.

5 places de pénalité pour Verstappen à Monza

C’est pour le Grand Prix de Monza que Red Bull a choisi de changer le moteur de la monoplace de Max Verstappen. Ce changement va donc engendrer une pénalité de 5 places sur la grille de départ pour le Néerlandais. Cela devrait donc donner un léger avantage à Ferrari ou Mercedes ce dimanche. En attendant, Max Verstappen se concentre sur sa préparation pendant les essais libres. Et il se considère assez satisfait par la première journée du week-end : « Cette première journée de Grand Prix ? Plutôt bonne, on a essayé différentes choses entre les EL1 et les EL2 pour voir si on pouvait mieux faire les choses. Certaines choses ont bien fonctionné, d’autres n’ont pas bien fonctionné. On a fait des longs relais, avec la petite pénalité que l’on a, et tout semble bien fonctionner » a-t-il confié dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Monza n’est pas comme Spa en termes de tracé»

Ce n’est pas la première fois que Max Verstappen se retrouve dans cette situation. Le Néerlandais s’est alors adonné à une petite comparaison avec son exploit réalisé à Spa-Francorchamps le 28 août dernier : « Il y a toujours quelques choses que l’on peut faire mieux, mais Monza n’est pas comme Spa en termes de tracé. Bien sûr il y a peu d’appui, mais on ne s’attend pas à ce que ce soit comme Spa. Mais si ça peut être déjà la moitié de ce que c’était à Spa, on sera en bonne forme. » Le pilote de Red Bull s’est ensuite prononcé sur Ferrari, en grande forme lors des deux premières séances d’essais libres : « Ferrari ? Ils semblent en forme, je ne suis pas inquiet, on doit encore trouver des petites choses. Mais si vous regardez les longs relais, nous semblons bien placés, et c’est ce qui est le plus important pour la course. »

«Cinq places ici, ce n’est pas quelque chose de draconien»