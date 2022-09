Formule 1

Schumacher, Alonso... Les victoires mythiques de Ferrari à Monza

Ce week-end aura lieu le Grand Prix d'Italie sur le légendaire circuit de Monza qui fêtera ses 100 ans pour l'occasion. Ce circuit rime forcément avec Ferrari, terre de la Scuderia qui brille souvent devant ses Tifosi. Michael Schumacher, Fernando Alonso ou encore Alberto Ascari, tous ont brillé sous les couleurs de Ferrari sur le temple de la vitesse. Retour sur les victoires mythiques de la Scuderia sur ses terres.

La Formule 1 plie bagages en Italie à l'occasion du Grand Prix de Monza. Ferrari aura à cœur de se racheter devant ses fans après les déboires des semaines passées. Et en effet, il y a de quoi être optimiste pour la Scuderia car c'est sur ce circuit qu'elle a bâti sa légende dans la catégorie reine. Elle y compte 20 victoires. De la première victoire en 1951, jusqu'à celle de Fernando Alonso en passant par Michael Schumacher, la rédaction du 10Sport vous propose un florilège des plus grandes victoires de la Scuderia Ferrari à Monza.

1951 : Grande première

En 1950, pour la première édition du GP d'Italie, c'est une Alfa Romeo qui s'impose sur le circuit de Monza, celle de Juan Manuel Fangio. Mais, dès 1951, la Scuderia d'Enzo Ferrari rectifie le tir. Lors du deuxième passage de l'histoire de la F1 à Monza, Alberto Ascari, à une moyenne de 185km/h, triomphe au volant d'une Ferrari 375 F1. La Scuderia signe même un doublé avec la deuxième place de Gonzalez, et place quatre voitures dans les cinq premières places. Éternel.

1979 : Un double sacre historique

En 1979, Jody Scheckter emmène Ferrari au sommet de la Formule 1. Associé à Gilles Villeneuve tout au long de la saison, le Sud-Africain, qui a remplacé Carlos Reutemman, prend le meilleur sur le Canadien, grâce à sa régularité. Et, le 9 septembre de cette même année, Scheckter, 3e sur la grille, s'impose avec seulement quatre dixièmes d'avance sur son coéquipier. Le Sud-Africain fait coup double puisqu'il remporte son premier et unique titre mondial, et offre le titre constructeurs à la Scuderia. Historique.

1988 : Ferrari rend hommage à son créateur

La saison 1988 est dominée de la tête et des épaules par les McLaren-Honda d'Ayrton Senna et d'Alain Prost. Le 14 août, Enzo Ferrari, fondateur de la Scuderia décède. Un mois plus tard, ses deux pilotes lui rendent le plus bel hommage. Gerhard Berger et Michele Alboreto signent un splendide doublé. Si les McLaren sont sur la première grille et s'envolent assez rapidement, Prost abandonne au 35e tour sur problème mécanique, et Senna quinze tours plus tard après un accrochage avec Schlesser. Un coup du sort qui profite à l'Autrichien Berger, pourtant malheureux avant même le début de la course. Au moment de se présenter sur la grille de départ, il connaît un problème mécanique qui aurait pu lui empêcher de concourir. Mais la bonne étoile d'Enzo Ferrari veillait sur les pilotes de la Scuderia. La folie est telle en tribunes que des gardes du corps escortent Berger afin qu'il atteigne le podium. Divin.

1996 : Schumacher écrit sa légende

Déjà double champion du monde, Michael Schumacher prend la décision de rejoindre Ferrari en 1996 où il parvient à remporter trois courses avant l'étape de Monza. Il se retrouve 3e sur la grille, derrière les Williams de Damon Hill et Jacques Villeneuve. Mais encore une fois, malheur à celui qui se dressera devant une Ferrari chez elle. Le Britannique, futur champion du monde, commet une erreur en tapant des pneus à la chicane, et le Canadien n'est pas dans le coup sur le tracé italien. Schumi triomphe pour la première fois à Monza et rentre dans le cœur des Tifosi . Splendide.

2010 : Alonso contre toute-attente

Fernando Alonso ne confirme pas les attentes placées en lui depuis son arrivée chez Ferrari. Mais ce 12 septembre 2010, il va marquer de son empreinte son passage chez la Scuderia. Sur la piste italienne, son principal rival est Jenson Button. Auteur de la pole, Alonso est dépassé dès le départ par l'Anglais. Mais, à la faveur des changements de pneus, le double champion du monde reprend la première place et s'impose avec 3" d'avance. Il signe même un hat-trick historique (pole, victoire et meilleur tour) qui enflamme Monza. De quoi remettre les pendules à l'heure.