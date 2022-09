Formule 1

F1 : Alonso, Ocon… Alpine se fait dézinguer

Publié le 9 septembre 2022 à 11h35 par La rédaction

L'écurie Alpine réalise une saison honorable bien qu'entachée par le départ de Fernando Alonso à l'issue de la saison et de la fausse arrivée d'Oscar Piastri. Quatrième au classement des constructeurs, Alpine ne fait pas l'unanimité chez ses concurrents. Lando Norris, pilote pour l'écurie McLaren qui dispute cette quatrième place, ne mâche pas ses mots et tacle la formation française.

La Formule 1 fait escale en Italie et plus précisément à Monza ce week-end. Avant ce Grand Prix, l'écurie Alpine d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso compte 24 longueurs d'avance sur McLaren et occupe la quatrième place du classement des constructeurs. Lando Norris estime de son côté que l'écurie française fait du mauvais travail. Le pilote McLaren n'est pas tendre avec Alpine...

« Ils ont juste fait un plus mauvais travail tout au long de la saison »

Lando Norris juge d'un œil rival la prestation d'ensemble d'Alpine cette saison. « Alpine est devant nous depuis le premier jour de la saison. Ils nous ont vraiment devancés. Il y a peut-être trois ou quatre courses cette saison où nous avons été un peu plus rapides qu’eux. Sinon, dans la majorité des cas, et facilement, ils ont été les meilleurs. Donc, pour qu’ils soient juste devant nous au championnat, cela signifie plutôt que nous avons fait un très bon travail, et qu’ils ont fait un assez mauvais travail. Ils ont une meilleure voiture, ils ont juste fait un plus mauvais travail tout au long de la saison et ont fait plus d’erreurs, des choses comme ça - ils ont eu plus de problèmes avec la voiture, peu importe. Fernando en Autriche était quoi, 2e en qualifications ? Et nous étions à des kilomètres. Donc ils ont eu une meilleure voiture, à peu près toute la saison » lâche Norris dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Nous avons fait un meilleur travail »

Le pilote britannique persiste et signe : McLaren travaille mieux qu'Alpine d'après lui. « Nous avons fait un meilleur travail avec la voiture que nous avons eu cette année. Maintenant, ils sont en train d’aplanir quelques-uns de leurs problèmes, d’améliorer la voiture un peu plus que nous et de franchir quelques étapes supplémentaires » insiste l'équipier de Daniel Ricciardo.

« La concurrence est rude en ce moment »