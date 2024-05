Succession de Mbappé : Cette star va plomber le PSG !

La rédaction

Alors que le Paris-Saint Germain prépare la succession de Kylian Mbappé, qui devrait filer au Real Madrid à l’issue de la saison, tout ne s’annonce pas simple. Les Franciliens sont annoncés comme prétendants à l’arrivée de Victor Osimhen, mais tout ne dépendra pas du club parisien et du Nigérian dans cette opération.

Si il semble désormais certain que Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine, la nouvelle question qui trotte dans l’esprit des supporters parisiens concerne désormais son remplaçant. Si Luis Enrique devrait pouvoir compter sur Xavi Simons pour le prochain exercice, Victor Osimhen pourrait également venir garnir les rangs de son effectif. Mais un élément pourrait faire capoter l’opération.

Lukaku au centre des négociations ?

Si Naples n’est pas opposé à un départ de Victor Osimhen, il est certain que les dirigeants du club italien souhaitent un remplaçant de renom pour leur attaquant star. Et alors que Gianluca Di Marzio expliquait aujourd’hui que Chelsea était prêt à offrir un chèque de 80 à 90 millions d’euros aux Napolitains, auquel s’ajouterait Romelu Lukaku et un jeune joueur, on se demande désormais quel sera le choix de l’attaquant belge.

Un habitué de la Serie A

Si Romelu Lukaku appartient à Chelsea, il évolue actuellement du côté de l’AS Roma. Le natif d’Antwerpen est un connaisseur du championnat italien, puisqu’il a également occupé le front de l’attaque de l’Inter Milan entre 2019 et 2021. Si la décision de l’international belge (114 sélections, 83 buts) n’est pas encore connue, il n’est pas impossible qu’un retour en Serie A puisse le séduire. D'autant plus que Giovanni Manna, futur directeur sportif de Naples et ancien de la Juventus, désirait déjà le buteur d'1m91 lorsqu'il officiait pour les pensionnaires du Juventus Stadium.