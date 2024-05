PSG : Avant le choc, Mbappé fait une grande promesse

Jean de Teyssière

Très peu en vue lors de la demi-finale aller face au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé est attendu au tournant ce mardi lors du match retour. Son équipe aura un but de retard à rattraper pour tenter de rejoindre Wembley et disputer la finale de la Ligue des Champions. Lors d'un évènement organisé par son association, Kylian Mbappé s'est montré serein et sûr de se qualifier pour la finale.

Le PSG compte énormément sur Kylian Mbappé pour les qualifier en finale de la Ligue des Champions. Le buteur français a trouvé le poteau lors du match aller à Dortmund et il serait bien inspiré de régler la mise pour remonter au plus vite le but de retard, après la défaite 1-0. De passage sur les Champs-Élysées ce dimanche pour un évènement crée par son association, le Bondynois a évoqué cette rencontre importante à venir.

«Il faut gagner !»

Lors de son passage à l'évènement Victory Mode organisé par l'association de Kylian Mbappé, Inspired By KM et Nike, le buteur du PSG a abordé la demi-finale retour qui se disputera au Parc des Princes ce mardi, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Je pense, je pense. Je suis déjà en préparation. Il y a le joueur et l’homme. L’homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer d’assister à un événement comme ça. J’ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J’ai entendu beaucoup de il faut gagner ! Et ils ont raison, il faut gagner ! En tout cas, une journée comme ça sert à l’épanouissement de l’homme que je suis. Et c’est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale. »

«On est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale»