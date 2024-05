Un champion du monde donne la recette à Mbappé et au PSG !

La rédaction

Le Paris-Saint Germain s’apprête à jouer le match le plus important de saison. Mardi prochain, les hommes de Luis Enrique accueilleront le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Défaits 0-1 au match aller, les Franciliens devront être au rendez-vous pour ne pas voir la qualification en finale leur échapper. Pour éviter ce scénario catastrophe, Bixente Lizarazu a la solution.

La semaine qui vient s’annonce bouillante au Paris-Saint Germain. Les pensionnaires du Parc des Princes s’apprêtent à accueillir dans leur antre le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Allemands avaient surpris les Parisiens à l’aller, s’imposant un but à zéro, entre autre grâce à une intensité de tous les instants. Sur Téléfoot , Bixente Lizarazu a livré son analyse avant ce choc XXL.

«Il faudra qu'ils soient beaucoup plus costauds défensivement»

Alors que Luis Enrique devra faire sans Lucas Hernandez, blessé au ligament du genou droit, c’est pourtant dans l’aspect défensif que le Paris-Saint Germain doit s’améliorer, selon Bixente Lizarazu : « Peut-être qu'ils ont abordé ce match avec un peu trop de confiance. Ils ont vu que Dortmund était une équipe qui a l'expérience de la coupe d'Europe et qui a des qualités. Il faudra qu'ils soient beaucoup plus costauds défensivement pour lutter contre Fullkrug et aussi contre la qualité des attaquants véloces comme Adeyemi ou Sancho parce que Dortmund va jouer bas et en contre. » a d’abord lancé l’ancien latéral gauche du Bayern Münich.

«Offensivement, il faudra être plus adroit évidemment»