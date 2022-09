Formule 1

Après le fiasco de Ferrari, Leclerc prévient Verstappen

Publié le 8 septembre 2022 à 16h35 par Dan Marciano

Troisième lors du dernier Grand Prix, organisé aux Pays-Bas, Charles Leclerc espère performer en Italie ce dimanche, alors que le circuit de Monza fêtera ses 100 ans. Victorieux en 2019 sur ce circuit, le pilote monégasque veut empêcher le leader Max Verstappen de remporter une nouvelle victoire en Formule 1 et de prendre de l'avance au classement général.

L'édition 2019 du Grand Prix d'Italie restera certainement gravée dans la tête de Charles Leclerc pendant encore plusieurs années. Le pilote monégasque était monté sur la plus haute marche du podium, sur les terres de la Scuderia Ferrari. « C e fut le plus beau jour de ma vie, sans aucun doute.” a déclaré Charles Leclerc à propos de sa victoire sur les terres de Ferrari. C’était très, très spécial – tant de gens applaudissant pour une équipe, l’équipe à laquelle je fais partie – et une équipe si spéciale » avait alors déclaré Leclerc. L'édition suivante a été plus douloureuse pour le jeune pilote, classé 8ème. Alors que le Grand Prix d'Italie aura lieu ce dimanche, le Monégasque espère briller, même si le titre semble promis à Max Verstappen.

F1 : Leclerc, Sainz... Après le fiasco, Ferrari annonce la couleur https://t.co/wutiAlwjLg pic.twitter.com/o270a2ncaD — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Leclerc envoie un message à Red Bull

Alors que le circuit de Monza fête ses 100 ans, Charles Leclerc espère faire triompher la formation italienne. « Je pense que Red Bull a élevé le niveau de ses prestations. Mais nous nous sommes toujours battus pour la victoire. Il n'y a que les dernières courses qui ont été difficiles » a prévenu Leclerc, qui devra se méfier de Red Bull, mais aussi de Mercedes.

« Je veux gagner plusieurs Championnats du monde avec Ferrari »

Troisième aux Pays-Bas dimanche dernier, Leclerc n'a pas caché ses ambitions, malgré les limites de sa monoplace. « Le week-end s'annonce difficile. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Nous devons être déterminés et essayer de gagner même si c'est une piste rapide qui ne va pas nous favoriser. Si nous sommes parfaits, nous pouvons gagner. Cette saison reste un pas en avant pour toute l'équipe. Mais il faut en faire une autre. Je veux gagner plusieurs Championnats du monde avec Ferrari. Je vais tout faire pour que cela devienne réalité » a-t-il annoncé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport . Son responsable Mattia Binotto a également envoyé un message à la concurrence.

Ferrari annonce la couleur