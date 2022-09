Formule 1

F1 - GP des Pays-Bas : Après le fiasco, Ferrari s'explique

Publié le 7 septembre 2022 à 14h35 par La rédaction

A nouveau dans la tourmente après une erreur manifeste qui a coûté le podium à Carlos Sainz, Ferrari a mis les choses au clair. Inaki Rueda, le responsable stratégie de la Scuderia, explique pourquoi la décision d'arrêter son pilote espagnol a été prise précipitamment, ce qui a engendré un arrêt très long et complétement raté.

Une fois n'est pas coutume, Ferrari s'est une nouvelle fois sabordée lors du Grand Prix des Pays-Bas remporté par Max Verstappen. La faute à un arrêt précipité de Carlos Sainz, alors en troisième position de la course. L'Espagnol ne terminera seulement huitième, très déçu. Les observateurs cherchaient à comprendre cette erreur de la Scuderia qui en a enfin dévoilé les explications.

« L’arrêt au stand de Carlos est arrivé plus tard que d’habitude »

Inaki Rueda a clarifié le flou qui régnait autour du fiasco de l'arrêt au stand raté de Carlos Sainz. « La première série d’arrêts aux stands est arrivée assez tôt. Les gens ont commencé à s’arrêter aux alentours des tours 10, 12, 13 et 14. Cela nous a donné une fenêtre d’opportunité pour rentrer aux stands. Avec Carlos, nous étions menacés, nous avions deux Mercedes et une Red Bull qui pouvaient potentiellement s’opposer à lui. Un dépassement à ce moment de la course aurait signifié que Carlos leur aurait donné la position. L’arrêt au stand de Carlos est arrivé plus tard que d’habitude parce que nous avons réagi à l’appel de Pérez » détaille le directeur de la stratégie chez Ferrari dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Carlos n’a eu aucun problème pour entrer dans le box »

Conscient de la faute commise, Inaki Rueda estime qu'il s'agit d'une erreur de communication. « L’appel à l’arrêt au stand comporte habituellement deux facteurs : l’un est l’appel de nous au pilote et l’autre est notre appel à notre équipe. Dans ce cas, l’appel au pilote est arrivé au bon moment, Carlos n’a eu aucun problème pour entrer dans le box, il savait qu’il allait entrer, il avait assez de temps pour rejoindre la voie des stands. L’appel à l’équipe des stands intervient généralement vers 23 ou 24 secondes, mais dans ce cas, parce que nous avons réagi à Perez, il est arrivé plus tard. Nous n’avons donné que 17 secondes à notre équipe des stands pour réagir. Notre équipe des stands a besoin de ce temps pour se rendre sur place et être prête lorsque le pilote arrive. Nous avons nos tireurs, les démonteurs de pneus sortent et les monteurs de pneus viennent de manière cruciale dans la zone d’arrêt au stand » explique Rueda.

