Formule 1

F1 : Hamilton réclame une grande révolution en Formule 1

Publié le 6 septembre 2022 à 19h35 par La rédaction

De retour de vacances après un mois d’août passé en Afrique, Lewis Hamilton réclame une grande révolution en Formule 1. En effet, celui qui a été Champion du Monde à de multiples reprises continue de militer afin qu’un Grand Prix soit de retour en Afrique. Et une nouvelle semble l’avoir beaucoup déçu…

Cela fait maintenant 30 ans que le circuit de Kyalami n’a pas été pratiqué lors d’un Grand Prix en Formule 1. En effet, entre 1967 et 1993, ce circuit d’Afrique du Sud a accueilli environ une vingtaine d’épreuves. Cependant, ce n’est désormais plus le cas, alors que le Grand Prix de Belgique a tout récemment été inscrit au prochain calendrier, après sa prolongation d’un an. Au désarroi d’un certain Lewis Hamilton…

« Je suis déçu qu’aucun accord n’ait été trouvé »

Depuis maintenant quelques semaines, des négociations étaient en cours afin qu’un Grand Prix fasse son retour sur le circuit de Kyalami. Cependant, ces négociations n’ont pas abouti. Lewis Hamilton, de retour après des vacances en Afrique en août, semble déçu de cet échec, mais veut également relativiser comme il l'a expliqué, rapporté par F1i : « Je suis déçu qu’aucun accord n’ait été trouvé, malgré tout Stefano Domenicali a fait un travail incroyable pour essayer que cela se produise et le fait que ces discussions aient eu lieu est déjà un gros pas en avant ».

« J’ai énormément soutenu les débats en arrière-plan »

Lewis Hamilton travaillerait en effet depuis longtemps au retour d’un Grand Prix en Afrique. Cependant, pour le moment, cela ne pourra pas se faire. Mais le Britannique semble beaucoup soutenir cette démarche. « J’ai énormément soutenu les débats en arrière-plan pour que ce retour soit possible dès la saison prochaine, et j’espère encore que cela sera le cas. Je sais que Spa est confirmé mais il ne faut jamais dire jamais, il nous faut un Grand Prix là-bas ». De quoi rajouter encore un peu de poids à cette candidature du circuit de Kyalami…

