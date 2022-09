Formule 1

F1 : Attaquée après son nouveau fiasco, Ferrari se lâche

Publié le 6 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Une nouvelle fois décevante le week-end dernier lors du Grand Prix des Pays-Bas, la Scuderia Ferrari n'a pas manqué de se faire tacler par l'ancien champion du monde Nico Rosberg. Face aux critiques de l'Allemand, le directeur sportif de l'écurie Mattia Binotto est sorti du silence et a défendu son équipe.

La Scuderia Ferrari enchaîne les Grand Prix et continue de décevoir. Le week-end dernier, sur les courbes du circuit de Zandvoort, l'écurie italienne s'est fait remarquer par une nouvelle erreur qui a sans doute coûté le podium à son pilote Carlos Sainz. De son côté, Charles Leclerc a terminé la course en seconde position, derrière Max Verstappen qui a triomphé pour la deuxième année de suite sur ses terres. Mais encore une fois, Ferrari a lâché des points précieux dans la course au classement des constructeurs à cause de l'oubli du quatrième et dernier pneu lors de l'arrêt de Sainz. Nico Rosberg n'a d'ailleurs pas épargné l'écurie italienne : « Ce n’est pas possible, même les équipes de Formule 2 ou de Formule 3 font un meilleur travail sur leur stratégie et leurs arrêts au stand que Ferrari. On s’arrête au stand, dans une course normale, et il manque un pneu ?! A un moment donné, ils doivent vraiment commencer à faire des changements . » Mattia Binotto est sorti du silence après la punchline de l'Allemand.

🎙️ "Oh la blague..."Arrêt catastrophique chez Ferrari qui n'avait pas préparé de pneus à l'arrivée de Carlos Sainz ! 😳🛞#DutchGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/cW01ToGTlU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 4, 2022

« Je pense qu’il est très facile de parler lorsque vous êtes à l’extérieur »

Sous le feu des critiques après l'erreur survenue lors du passage au stand de Carlos Sainz, Mattia Binotto est monté au créneau pour défendre son équipe que Nico Rosberg a critiqué. « Tout d’abord, je pense qu’il est très facile de parler lorsque vous êtes à l’extérieur. Il est facile de critiquer. Mais nous ne changerons pas les gens, c’est ma réponse à Rosberg. Nous avons des gens formidables et il a été prouvé que ce qui est le plus important dans le sport est la stabilité, et que nous nous assurons de nous améliorer jour après jour et course après course. Nous avons des gens formidables dans l’équipe et je n’ai aucun doute là-dessus. Il faut des années et de l’expérience dans toutes les équipes pour être à l’avant, et je pense qu’il n’y a aucune raison pour que ce soit différent pour nous » se défend Binotto dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le directeur sportif italo-suisse de Ferrari a tout de même reconnu son erreur.

« C’était une décision trop tardive »

Mattia Binotto a acquiescé en avouant que sa décision était trop tardive. « Oui, c’était une décision très tardive pour réagir à Lewis [Hamilton] avec Carlos. C’était une décision trop tardive. Mais je sais, comme il devrait le savoir aussi parce qu’il est un pilote expérimenté, qu’il est beaucoup plus facile de régler ce type de problèmes plutôt qu’un manque de performance. La performance est ce qui compte le plus aujourd’hui à mon avis » admet-il.

« On a perdu beaucoup de temps dans les stands »