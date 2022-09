Formule 1

F1 : Le terrible constat de Leclerc après le GP des Pays-Bas

Publié le 4 septembre 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

Troisième du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche, Charles Leclerc a rattrapé Sergio Pérez à la deuxième place du classement des pilotes. Toutefois, le Monégasque a laissé Max Verstappen s’envoler dans la course au titre. S’il s’estime satisfait de son podium à Zandvoort, Charles Leclerc considère néanmoins son écart avec le Néerlandais assez conséquent.

Ce dimanche, Charles Leclerc a vu Max Verstappen prendre le large au classement des pilotes après le Grand Prix des Pays-Bas. Le Monégasque a terminé troisième, tandis que le pilote de Red Bull s’est imposé pour la deuxième année consécutive à domicile. Si Charles Leclerc a rattrapé Sergio Pérez au classement des pilotes, qui sont désormais à égalité (201 points), Max Verstappen semble hors de portée. Le Néerlandais dispose d’un avantage considérable de 109 points et semble filer tout droit vers un deuxième titre de champion du monde. Charles Leclerc a même dû s’incliner face à la Mercedes de George Russell, auteur d’une belle remontée puisqu’il s’était élancé de la sixième place. Néanmoins, le pilote de Ferrari préfère se contenter de son podium ce dimanche.

«Max était trop rapide aujourd'hui»

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Charles Leclerc a avoué qu’il était difficile de faire mieux qu’une troisième place ce dimanche : « À vrai dire, il était difficile de faire bien mieux. Nous avons un peu manqué de chance avec la VSC, mais je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Max était trop rapide aujourd'hui. Après, il y a les Mercedes qui étaient super rapides en pneus durs, nous avons peiné à trouver la sensation avec ces pneus. Nous allons analyser ça. »

Leclerc a dû lutter contre Hamilton

En fin de course, Charles Leclerc a dû lutter face à Lewis Hamilton pour prendre la troisième place. Après l’avoir dépassé, le Monégasque a dû tenir face à la pression du septuple champion du monde. « Lewis était un peu en difficulté, il était en pneus usés et j'avais un peu plus d'adhérence. Nous sommes parvenus à le dépasser, mais il gérait encore très bien ces pneus dans le dernier tour. Ce n'était donc pas si facile, mais en fin de compte, nous avons tenu » explique-t-il.

«L'écart (avec Verstappen) est énorme désormais»