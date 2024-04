Son transfert au PSG a totalement boulversé sa vie

Thibault Morlain

Formé et révélé sous le maillot du FC Séville, Sergio Rico est depuis 2019 un joueur du PSG. Après une expérience en prêt du côté de Fulham, l'Espagnol a posé ses valises dans la capitale française. Le début d'un nouveau chapitre pour le gardien de 30 ans qui a vu sa vie totalement changer depuis son arrivée au PSG comme il l'a révélé.

Lors du mercato estival 2019, il a fallu attendre le tout dernier jour pour assister à l'arrivée de Sergio Rico au PSG. Prêté initialement puis transféré définitivement quelques mois plus tard, l'Espagnol débarquait en provenance du FC Séville pour venir seconder Keylor Navas dans les buts parisiens. Une signature évoquée par Rico dans un entretien accordé à Carré . Un transfert au PSG qui a changé beaucoup de choses pour le gardien de 30 ans.



« Changer ma vie à jamais »

« J’étais d’abord prêté pour une saison et c’était beaucoup d’émotions. Pour moi, c’était très spécial car je suis arrivé le dernier jour du mercato, le 1er septembre, le jour de mon anniversaire. Ce fut donc un moment très spécial, un anniversaire très original car il allait changer ma vie à jamais. Rejoindre un club aussi grand que le PSG avec toutes ces stars. Pouvoir apprendre auprès d’eux chaque jour lors des entraînements et tout le reste je crois que c’est un privilège dont j’ai eu la chance de faire partie. Pouvoir profiter et apprendre avec eux, ce fut une expérience incroyable de faire partie d’une si grande équipe », a expliqué Sergio Rico.

« J’étais nerveux à l’idée de signer dans un club comme Paris »