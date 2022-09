Formule 1

F1 - GP des Pays-Bas : Verstappen en seigneur sur ses terres

Ce dimanche, c’est Max Verstappen qui s’est imposé pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Le Néerlandais conforte un peu plus son avantage au classement des pilotes devant Charles Leclerc et Sergio Pérez. De son côté, Mercedes a confirmé son retour sur les devants de la scène. L’écurie allemande commence d’ailleurs à se montrer de plus en plus pressante face à Ferrari.

Ce dimanche, c’est sur le circuit de Zandvoort que la F1 a disputé la 15e course de la saison. Après avoir signé la pole position, Max Verstappen avait parfaitement entamé son week-end de course. Le Néerlandais, à domicile, partait avec un avantage mental sur Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Et dès le départ, Max Verstappen ne s’est pas laissé faire. Le Néerlandais a conservé la tête avec une grande autorité. Mais c’est dans le peloton que le premier incident de course est survenu. Dans le virage deux, Kevin Magnussen a perdu le contrôle de sa monoplace et a heurté le Tecpro de plein fouet. Mais plus de peur que de mal pour le pilote de Haas, qui a pu repartir sans dégâts majeurs.

Max Verstappen s’impose, énorme lutte entre Leclerc et Pérez au classement

Au bout des 72 tours sur ce circuit de Zandvoort, c’est Max Verstappen qui s’est de nouveau imposé. Le Néerlandais creuse un peu plus l’écart au classement des pilotes (109 points d’avance sur le deuxième désormais) et semble filer tout droit vers un deuxième sacre mondial. Pour Ferrari, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. Au bout de 14 tours, Carlos Sainz Jr est rentré au stand en même temps que Sergio Pérez pour changer ses pneus. Sauf que l’Espagnol a longtemps attendu puisqu’il s’est arrêté 13 secondes suite à une erreur de la Scuderia . Carlos Sainz Jr a alors perdu un temps précieux et a finalement terminé la course en huitième position. Charles Leclerc, quant à lui, a perdu une place et a fini troisième. Le Monégasque a néanmoins marqué plus de points que Sergio Pérez (cinquième) et se retrouve donc à égalité avec le Mexicain au classement des pilotes (201 points chacun). De son côté, Mercedes a confirmé sa forme retrouvée.

Mercedes décroche un nouveau podium

Après un début de saison catastrophique, l’écurie allemande semble être revenue sur les devants de la scène. La deuxième place de George Russell en est d’ailleurs la preuve. Sixième sur la grille de départ, le Britannique a parfaitement joué ses cartes et a bouclé son sixième podium de la saison. Lewis Hamilton, quant à lui, a conservé sa place et a terminé ce Grand Prix des Pays-Bas à la quatrième position. Au total, Mercedes a remporté 30 points, et a réduit son écart avec Ferrari au classement des pilotes (la Scuderia n’ayant remporté que 19 points). L’écurie allemande commence à se montrer de plus en plus pressante au championnat.

Le classement du GP des Pays-Bas

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- George Russell (Mercedes) : +4.071

3- Charles Leclerc (Ferrari) : +10.929

4- Lewis Hamilton (Mercedes) : +13.016

5- Sergio Pérez (Red Bull) : +18.168

6- Fernando Alonso (Alpine) : +18.754

7- Lando Norris (McLaren) : +19.306

8- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : +20.916

9- Esteban Ocon (Alpine) : +21.117

10- Lance Stroll (Aston Martin) : +22.459

11- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +27.009

12- Alexander Albon (Williams) : +30.390

13- Mick Schumacher (Haas) : +32.995

14- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +36.007

15- Kevin Magnussen (Haas) : +36.869

16- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : +37.320

17- Daniel Ricciardo (McLaren) : +37.764

18- Nicholas Latifi (Williams) : abandon (71 tours)

19- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : abandon (53 tours)

20- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : abandon (43 tours)