Formule 1

Avant McLaren, une autre écurie a tenté sa chance pour Piastri

Publié le 4 septembre 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Officialisé du côté de McLaren pour la saison 2023, Oscar Piastri succédera à Daniel Ricciardo aux côtés de Lando Norris. Mais le jeune Australien aurait pu rejoindre une autre écurie en F1. En effet, Williams s’était constituée une liste de pilotes susceptibles d’intégrer l’équipe dès l’année prochaine. Et Alpine a confirmé les contacts avec l’écurie.

Il y a peu de temps, le Contract Recognition Board (CRB) de la FIA a tranché dans l’affaire qui opposait Alpine à McLaren concernant la signature du contrat d’Oscar Piastri : « Le Tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être reconnu par la Commission est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri en date du 4 juillet 2022. M. Piastri a le droit de piloter pour McLaren Racing Limited pour les saisons 2023 et 2024. » Actuel pilote de réserve de l’écurie française, le jeune Australien rejoindra donc McLaren la saison prochaine et succédera à Daniel Ricciardo aux côtés de Lando Norris. Néanmoins, l’affaire a suscité quelques critiques à l’égard d’Oscar Piastri, jugées injustes par Andreas Seidl (le patron de McLaren). Le pilote de 21 ans a alors tenu à justifier son choix.

«Il y avait un manque de clarté autour de mon avenir dans l’équipe d’Alpine»

« La décision du CRB a confirmé que je n’avais pas de contrat pour la saison 2023 [avec Alpine]. J’étais libre de choisir mon destin - et je sentais que McLaren était une grande opportunité. Ils étaient très directs et très désireux et enthousiastes de m’avoir. Pour être tout à fait honnête, il y avait un manque de clarté autour de mon avenir dans l’équipe d’Alpine. Ils ont déclaré publiquement qu’ils souhaitaient continuer avec Fernando [Alonso] pendant au moins un ou deux ans de plus. Je respecte ça » a-t-il expliqué dans un entretien accordé au site de la F1.

«Je n’ai pas eu l’impression que c’était la bonne décision pour moi [de rester]»

Oscar Piastri a ensuite donné plus de détails : « Mais après avoir passé l’année, mes espoirs étaient fermement fixés sur un baquet Alpine et le manque de clarté et, comme pour Fernando, un sentiment un peu étrange dans les négociations, je n’ai pas eu l’impression que c’était la bonne décision pour moi [de rester]. Le manque de clarté autour de mon avenir signifiait finalement une rupture de confiance, j’ai senti l’offre très attrayante de McLaren et les relations positives avec eux jusqu’à présent. Ce sont toutes des raisons pour lesquelles je pensais que McLaren serait le mieux pour l’avenir. » La saison prochaine, Oscar Piastri occupera donc le deuxième baquet de McLaren aux côtés de Lando Norris. Mais il aurait pu tout aussi bien rebondir au sein d’une autre écurie.

Williams envisageait de recruter Piastri