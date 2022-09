Formule 1

Oscar Piastri sort du silence après sa grande décision

Publié le 3 septembre 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Récemment, le CRB de la FIA a confirmé la validité du contrat d’Oscar Piastri avec McLaren. L’Australien évoluera donc bien aux côtés de Lando Norris dès la saison prochaine. Mais alors qu’il est accablé par les critiques à cause de son attitude envers Alpine, le jeune pilote de 21 ans a tenu à justifier son choix.

Après plusieurs semaines d’incertitudes quant à son avenir, Oscar Piastri vient tout juste d’être fixé. Le Contract Recognition Board (CRB) de la FIA a tranché récemment concernant le conflit qui opposait McLaren et Alpine à propos de la signature du contrat du jeune pilote australien en faveur de l’écurie britannique. Actuel pilote de réserve de l’équipe française, Oscar Piastri était pressenti comme le successeur de Fernando Alonso. Alpine avait d’ailleurs annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux une fois le départ de l’Espagnol vers Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel officialisé. Sauf qu’Oscar Piastri avait rapidement démenti la chose, lui qui s’était engagé avec McLaren début juillet. Une longue procédure s’est alors poursuivie pour déterminer si le contrat de l’Australien avec l’écurie britannique était bien valable. Et le CRB a rendu son verdict récemment : « Le Tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être reconnu par la Commission est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri en date du 4 juillet 2022. M. Piastri a le droit de piloter pour McLaren Racing Limited pour les saisons 2023 et 2024. » Oscar Piastri prendra donc la place de son compatriote Daniel Ricciardo et évoluera aux côtés de Lando Norris dès la saison prochaine. Toutefois, le pilote de 21 ans a essuyé de nombreuses critiques à son égard. McLaren n’avait alors pas manqué de le défendre.

It's official! 😁#F1 #OP81 @mclaren pic.twitter.com/CFY3Z1ddrQ — Oscar Piastri (@OscarPiastri) September 2, 2022

McLaren est monté au créneau pour Piastri

Lors d’une conférence de presse ce week-end, Andreas Seidl, patron de l’équipe britannique, a jugé les critiques envers Oscar Piastri totalement injustes : « Concernant les commentaires que nous avons vus des autres parties, ce n’est pas à nous de commenter. Pour nous, pour être honnête, c’était assez simple. Il y a deux choses que vous devez avoir en place si vous voulez qu’un pilote conduise pour vous en Formule 1, c’est un contrat et une inscription auprès du comité de reconnaissance des contrats. C’est ce que nous avons mis en place en juillet et donc notre plan était clair. L’autre équipe n’avait rien de tout ça et cela a été reconnu. je suis un peu surpris par certains des commentaires que j’ai lus de la part de personnes qui n’avaient aucune connaissance détaillée de ce qui se passait réellement. Je pense que certains de ces commentaires étaient donc inappropriés, pas justes et ne respectaient tout simplement pas ce qui se passait. Si j’observe une telle situation ailleurs sans savoir ce qui s’est passé, oui juste d’un seul côté, j’essaie d’éviter de faire des commentaires à ce sujet, c’est important de le mentionner également afin de protéger Oscar qui est accusé à tort. »

«Ils étaient très directs et très désireux et enthousiastes de m’avoir»

Après le verdict final rendu, Oscar Piastri a tenu à clarifier lui-même sa situation et a justifié son choix dans un entretien accordé au site officiel de la F1 relayé par F1Only.fr : « La décision du CRB a confirmé que je n’avais pas de contrat pour la saison 2023 [avec Alpine]. J’étais libre de choisir mon destin - et je sentais que McLaren était une grande opportunité. Ils étaient très directs et très désireux et enthousiastes de m’avoir. Pour être tout à fait honnête, il y avait un manque de clarté autour de mon avenir dans l’équipe d’Alpine. Ils ont déclaré publiquement qu’ils souhaitaient continuer avec Fernando [Alonso] pendant au moins un ou deux ans de plus. Je respecte ça. »

«J’ai senti l’offre très attrayante de McLaren et les relations positives avec eux jusqu’à présent»