Formule 1

F1 : Annoncé chez Alpine, Red Bull confirme pour Gasly

Publié le 2 septembre 2022 à 20h35 par Hugo Chirossel

Alors que le dossier Oscar Piastri a tourné en la faveur de McLaren, Alpine est désormais à la recherche d’un pilote pour succéder à Fernando Alonso la saison prochaine. Le nom de Pierre Gasly revient avec insistance afin d’évoluer aux côtés d’Esteban Ocon en 2023. De son côté, Red Bull a confirmé qu’il existait des négociations en ce sens.

Alpine est désormais fixé en ce qui concerne Oscar Piastri. Le jeune pilote formé au sein de l’écurie française évoluera chez McLaren la saison prochaine. « Le Tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être reconnu par la Commission est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri en date du 4 juillet 2022. M. Piastri a le droit de piloter pour McLaren Racing Limited pour les saisons 2023 et 2024 », a déclaré la FIA via un communiqué. Alpine doit désormais trouver le successeur de Fernando Alonso, qui rejoindra Aston Martin à l’issue de cette saison.

« On ne fera pas obstacle à Gasly »

Un nom revient avec insistance depuis quelques jours, celui de Pierre Gasly. Le pilote français est sous contrat avec AlphaTauri, antichambre de Red Bull. Helmut Marko, conseiller spécial de l’écurie autrichienne, a confirmé l’existence de négociations, mais les conditions posées par son équipe « ne sont pas encore remplies », a-t-il confié à Sky Sports Germany . « J'ai dit que l'on avait un contrat valable pour 2023, mais dans le même temps, il y a des discussions. Si nos conditions sont remplies, on ne fera pas obstacle à Gasly. Ce serait un rêve devenu réalité pour lui de piloter pour une écurie d'usine française. Mais toutes les conditions ne sont pas encore remplies . »

Ocon et Gasly réunis ?

Si Pierre Gasly venait à rejoindre Alpine, il évoluerait aux côtés d’un autre pilote français, Esteban Ocon. Ce dernier avait d’ailleurs ouvert la porte à une arrivée de son compatriote : « avec Pierre, nous avons une bonne relation. Il n’y a pas de problème, nous nous respectons et de mon côté, peu importe qui sera de mon côté, je suis sûr que l’équipe fera le meilleur choix possible et nous pourrons bien courir. Je pense que l’important pour moi est de guider l’équipe de la meilleure façon possible, de développer la voiture du mieux que nous pouvons. Et oui, avoir du respect entre les deux pilotes et une bonne ambiance, c’est le plus important. »

« Je n’ai pas envie de commenter quoi que ce soit pour le moment »