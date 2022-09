Formule 1

F1 : Clash Hamilton-Alonso… Vettel donne sa version des faits

Publié le 1 septembre 2022

Le week-end dernier se déroulait le Grand Prix de Belgique. Une course remportée par Max Verstappen, mais surtout animée par l’accrochage spectaculaire au premier tour entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Alors qu’au moment de l’incident, le pilote espagnol avait tenu des propos forts envers le sextuple champion du monde, le Britannique avouait avoir été surpris de ces déclarations tout en précisant être lui-même fautif de l’accident. D’un point de vue extérieur, Sebastian Vettel regrette les commentaires irrespectueux de Fernando Alonso envers Lewis Hamilton.

Alors que le week-end dernier avait eu lieu le Grand Prix de Belgique, la course a été marquée par l’accrochage spectaculaire entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Ce dernier avait même été contraint d’abandonner dès le premier tour. Juste après l’incident, le pilote espagnol avait tenu des propos extrêmement déplacés envers le sextuple champion du monde.

« Il ne sait piloter que lorsqu’il part en tête »

Alors que Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont eu un accrochage spectaculaire lors du Grand Prix de Belgique, cet incident a rendu fou de rage le pilote espagnol dans sa radio au point de traiter le sextuple champion du monde « d’idiot » pour ensuite ajouter que le Britannique « ne sait piloter que lorsqu’il part en tête » . Quatre jours après les faits, Fernando Alonso s’est exprimé sur ces faits. Le pilote Alpine s’est excusé, dans des propos relayés par MotorSport.com , et compte aller voir Lewis Hamilton pour s’excuser. « Je vais aller le voir et lui dire que je suis désolé s'il a compris les choses ainsi. Je n'ai absolument aucun problème avec lui et, comme je l'ai dit, j'ai un immense respect pour lui. Bref, je présente mes excuses, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pense pas que quelqu'un ait été en tort, si l'on regarde les replays. C'est le premier tour, tout le monde roule près les uns des autres. Le feu de l'action, l'adrénaline du moment, la bataille tant attendue pour le top 2 ou le top 3 m'ont fait faire ces commentaires, que je n'aurais pas dû prononcer. En même temps, j'ai dit après la course que c'était un incident de course à mon avis. »

« J’en prends la responsabilité »

Choqué par les propos de Fernando Alonso, Lewis Hamilton avouait ne pas avoir de réponses sur les déclarations surprenantes de son ex-coéquipier. « Je n’ai pas vraiment de réponse à ça. Je sais comment les choses peuvent être sous le feu de l’action, mais c’est sympa de voir ce qu’il ressent à propos de moi. En regardant les images, j’ai vu qu’il était dans mon angle mort et je ne lui ait pas laissé suffisamment d’espace. C’était donc de ma faute, je suis tellement désolé pour l’équipe aujourd’hui. » Pour autant, Lewis Hamilton peut comprendre ce genre de réaction. « Nous avons eu des résultats différents dans nos carrières et ce sont des choses que vous dites dans le feu de l’action. »

« Il s’agit d’une réaction émotionnelle »