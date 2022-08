Formule 1

F1 : Red Bull va prendre une incroyable décision pour Gasly

Publié le 31 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Alors qu’Alpine attend toujours le verdict de la CRB pour faire d’Oscar Piastri son nouveau pilote pour la saison prochaine, un autre nom est envoyé du côté de l’écurie française. En effet, depuis l’annonce du départ de Fernando Alonso, Pierre Gasly fait partie des concurrents pour remplacer le pilote espagnol. Du côté de RedBull, alors que les baquets de Sergio Perez et Max Verstappen sont verrouillés, l’écurie autrichienne pourrait donc libérer le pilote français pour le laisser partir chez Alpine.

L’affaire Oscar Piastri n’est toujours pas terminée, puisque le CRB (Contract Recognition Board) devrait donner sa décision dans les prochains jours et ainsi trancher afin de savoir si le contrat signé avec McLaren est légal. Alors que Pierre Gasly est aussi envoyé du côté de chez Alpine, RedBull pourrait prendre une décision importante pour la suite de la carrière du pilote français.

F1 : Après le coup de tonnerre Piastri, Alpine annonce un plan https://t.co/ouOnG7l8tF pic.twitter.com/7fFIyd4V58 — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

«Pour le moment, je n’ai pas vraiment envie de faire trop de commentaires car je n’ai encore rien vu»

Alors que Pierre Gasly fait partie des options d’Alpine, le pilote français a avoué dans des propos relayés par MotorSport , être prêt à piloter dans une plus grande écurie. « Je me sens prêt pour une écurie de haut niveau ? Oui, maintenant je suis beaucoup plus complet, je pense avoir montré qu'avec une voiture de milieu de gamme, j'étais capable de progresser et d'obtenir de bons résultats, et avec tout le respect que j'ai pour Alpha Tauri, il y aura toujours un écart avec une équipe au top. » Mais alors que Pierre Gasly est envoyé chez Alpine, le pilote français a préféré rester vague sur cette rumeur. « Pour le moment, je n’ai pas vraiment envie de faire trop de commentaires car je n’ai encore rien vu. Évidemment, je viens de terminer les qualifications et probablement le plus important est juste de performer avec la voiture que j’ai, et ensuite nous verrons le reste. »

«Le marché des transferts est assez volatile pour le moment»

Alors que la décision de la CRB concernant le contrat d’Oscar Piastry n’a toujours pas été prise, RedBull préfère encore attendre pour faire un choix sur l’avenir de son pilote, Pierre Gasly. « Le marché des transferts est assez volatile pour le moment. Nous verrons quel sera le résultat avec le CRB avec Piastri, Alpine et McLaren, puis nous avancerons à partir de là. Nous devons envisager toutes les possibilités. Bien sûr, jusqu’à ce qu’ils règlent ce qui se passe du côté de la reconnaissance des contrats, tout le reste n’est que pure spéculation. »

«Il faut voir ce qui peut se passer pour Pierre dans les bonnes circonstances»