Formule 1

F1 : Alonso revient sur son accrochage avec Hamilton

Publié le 29 août 2022 à 15h35 par La rédaction

La Formule 1 était de retour ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Max Verstappen s’est imposé sur le circuit de Spa-Francorchamps, alors que Lewis Hamilton quant à lui a été contraint d’abandonner dès le début de la course. Le Britannique s’est rendu coupable d’un accrochage avec Fernando Alonso, provoquant la colère de ce dernier à la radio. L’Espagnol est revenu sur ses propos.

Après un mois de pause, c’était le grand retour de la Formule 1 le week-end dernier. Alors qu’il partait de la 14e position sur la grille de départ, Max Verstappen est parvenu à refaire son retard et à s’imposer sur le circuit de Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique. Au-delà de sa performance, c’est une autre action qui a beaucoup fait parler lors de cette course. Après avoir effectué un bon départ et alors qu’il était bien placé, Fernando Alonso a été accroché par Lewis Hamilton, ce qui a finalement contraint ce dernier à abandonner.

« Ce type ne sait conduire et démarrer qu'en première position »

Le pilote d’Alpine n’a pas caché sa colère à la radio : « quel idiot ! Fermer la porte de l’extérieur. On fait un départ canon, mais ce type ne sait conduire et démarrer qu'en première position », a-t-il déclaré. Fernando Alonso a finalement pu finir à la cinquième place. Au micro de Canal+ , Lewis Hamilton ne s’est pas dédouané et a assumé son erreur. « C'est ma faute. J'étais devant sur le côté et il était dans mon angle mort. Je ne lui ai pas laissé assez d'espace. J'en ai payé le prix », avait-il confié.

Alonso donne sa version des faits

Fernando Alonso est revenu sur cet accrochage. D’après lui, « c'était un peu une erreur de sa part de fermer la porte comme ça. On l'a vu de nombreuses fois ici au virage 5, et c'est un parallèle avec ce qui lui est arrivé avec Rosberg il y a quelques années (...) Je pense qu'il croyait que je n'étais plus là, donc je ne pense pas que ce soit une erreur, c'est juste... dans le feu de l'action, on essaie de prendre l'aspiration, de freiner tard et de tourner, et parfois on ne mesure pas complètement l'emplacement des voitures, là où tout le monde se trouve », rapporte Motorsport.com .

« Je l'aurais fait jusqu'à ce que j'entende ce qu'il a dit »