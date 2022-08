Formule 1

F1 : Verstappen annonce la couleur pour le titre de champion

Publié le 29 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Ce week-end était le grand retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique. Une course remportée par Max Verstappen alors qu'il a démarré à la quatorzième place sur la grille de départ. Dans des propos relayés par MotorSport, le pilote néerlandais s’est excusé d’avoir causé un incident à la voiture de Charles Leclerc. Il s’est notamment exprimé sur la suite de la saison tout en exprimant sa joie d’avoir creusé l’écart au classement.

« J’ai enlevé mon "tear-off" parce que je ne pouvais presque rien voir »

Alors que le début de course a été très mouvementé, notamment avec l’abandon de Lewis Hamilton, Max Verstappen avait dû lâcher son « tear-off » mais ce dernier a causé un incident sur la voiture de Charles Leclerc. « La voiture de Lewis était cassée, il ralentissait les autres voitures. Donc les gars prenaient deux largeurs de voitures et je suis allé à l’intérieur pour doubler Lewis, mais bien sûr il a abandonné et a ralenti ensuite, ce qui est correct. Mais alors j’ai dû me déplacer vers la gauche. J’ai enlevé mon "tear-off" parce que je ne pouvais presque rien voir à cause du secteur précédent, comme si tout le monde allait sur l’herbe et les graviers. Mais nous avons survécu sans dégât. Carlos m’a dit. C’est juste super-malchanceux, pour être honnête. Vous avez toujours peur que ça arrive, surtout quand vous êtes en milieu de la grille, surtout sur un circuit comme celui-ci, vous les enlevez très rapidement [les tear-off]. C’est votre pire cauchemar que ces choses arrivent. Mais malheureusement, ça se produit. »

« J’ai vu que nous pouvions gagner cette course »

Alors que l’accident de Lewis Hamilton a énormément ralenti la course, Max Verstappen en aura profité pour gagner des places à chaque tour. « Le plus dur a été de rester en dehors des problèmes au premier tour, parce que c’était très agité devant moi et je ne voulais vraiment pas être impliqué. Puis ça s’est calmé avec la voiture de sécurité, et à partir de là, j’ai littéralement essayé de doubler une voiture à chaque tour. Et quand j’ai réalisé que j’étais troisième, j’ai vu que nous pouvions gagner cette course. »

« Nous avons encore creusé l’écart, ce qui est bien sûr très agréable »