Ferrari lance un avertissement à Red Bull et Verstappen

Publié le 26 août 2022 à 16h35 par La rédaction

La Formule 1 fait son retour ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Les pilotes ont pu s’élancer sur la piste du circuit de Spa-Francorchamps ce vendredi lors de la première séance des essais libres. Carlos Sainz a réalisé le meilleur temps, suivi par son coéquipier Charles Leclerc. Max Verstappen a terminé à la troisième place.

Après un mois de pause, la Formule 1 est de retour ce week-end. La 14e manche de cette saison a lieu à Spa-Francorchamps, pour le Grand Prix de Belgique. Alors que l’édition de l’année dernière avait été marquée par des conditions météorologiques compliquées, la première séance d’essais libre qui débutait ce vendredi à 14h s’est achevée sous de grosses averses. Les pilotes ont pu se familiariser avec les quelques changements effectués sur ce circuit, qui a notamment rendu son Raidillon de l’Eau Rouge plus sûr en cas de sortie de piste.

Le classement de la première séance d'essais libres ✅🔝 Les Ferrari en tête devant Max Verstappen🇫🇷 Esteban Ocon 16ème#BelgianGP 🇧🇪 | #F1▶️ https://t.co/t7uFs3zt3P pic.twitter.com/vuuN1BWWaG — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 26, 2022

Sainz domine les EL1

Plusieurs pilotes sont d’ores et déjà assurés de partir en fond de grille dimanche lors de la course. Ayant remplacé des éléments moteur sur leur voiture, Charles Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas et Mick Schumacher sont concernés. Pas de Pierre Gasly lors de ces EL1, le Français ayant laissé sa place à Liam Lawson, dans le cadre du roulage accordé aux jeunes pilotes rookies. Carlos Sainz a dominé cette première séance en signant le meilleur temps en 1:46:538. Son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, a quant à lui terminé à la deuxième position (+0.069), juste avant que le drapeau rouge ne soit sorti après l’arrêt en piste de Kevin Magnussen.

Les Alpine distancées

Un quart d’heure plus tard, la séance pouvait reprendre, alors qu’il ne restait plus que neuf minutes. Tous les pilotes ont fait le choix de sortir, alors qu’une averse s’approchait du circuit de Spa-Francorchamps. Alors que dans un premier temps, George Russell s’était emparé de la troisième position avec un tour en 1:47.396, il a finalement été dépassé par Max Verstappen en 1:46.755. Lewis Hamilton quant à lui n’a pas pu faire mieux qu’une neuvième position. Devant le Britannique, on retrouve Lance Stroll (5e), Alexander Albon (6e), Daniel Ricciardo (7e) et Yuki Tsunoda (8e). Sergio Perez s’est placé juste derrière Lewis Hamilton, alors que les Alpine ont été en difficulté. Esteban Ocon a terminé 16e (1:50.315) et Fernando Alonso 14e (1:49.664).

Le classement complet :

1er Carlos Sainz (Ferrari) : 1:46.538

2e Charles Leclerc (Ferrari) : +0.069

3e Max Verstappen (Red Bull) : +0.217

4e George Russell (Mercedes) : +0.858

5e Lance Stroll (Aston Martin) : +0.899

6e Alexander Albon (Williams) : +1.297

7e Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.543

8e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.772

9e Lewis Hamilton (Mercedes) : +1.882

10e Sergio Perez (Red Bull) : +1.936

11e Nicholas Latifi (Williams) : +1.947

12e Zhou Guanyu (Alpha Romeo) : +2.134

13e Lando Norris (McLaren) : +2.932

14e Fernando Alonso (Alpine) : +3.126

15e Sebastian Vettel (Aston Martin) : +3.275

16e Esteban Ocon (Alpine) : +3.777

17e Kevin Magnussen (Haas) : +4.444

18e Mick Schumacher (Haas) : +4.721

19e Liam Lawson (AlphaTauri) : +5.527

20e Valtteri Bottas (Alpha Romeo) :