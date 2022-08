Formule 1

Verstappen, Ferrari... Le coup de pression de Leclerc

Publié le 26 août 2022 à 11h35 par Hugo Chirossel

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end à Spa-Francorchamps, à l’occasion du Grand Prix de Belgique, le 14e de la saison. Après un mois de pause, Charles Leclerc a pu recharger les batteries pour tenter de rattraper son retard sur Max Verstappen au classement. Malgré ses 80 points de retard, le pilote Ferrari y croit toujours.

Après un mois d’arrêt, la Formule 1 est de retour ce week-end à Spa-Francorchamps, pour le Grand Prix de Belgique. Un circuit qui a une saveur particulière pour Charles Leclerc, puisque c’est là-bas qu’il avait remporté la première victoire de sa carrière en Formule 1, il y a maintenant trois ans, en 2019. Avec 80 points de retard sur Max Verstappen, le Monégasque est distancé au classement des pilotes. Malgré tout, il croit encore à la possibilité de se battre pour le titre de champion du monde, alors qu’il reste neuf Grand Prix à disputer.

« Je crois toujours au championnat »

« Je crois toujours au championnat bien sûr, ce sera un défi très difficile, mais j'y croirai jusqu'au bout », a-t-il déclaré, des propos relayés par le site de la Formule 1. « Je pense que nous allons prendre les courses une par une en tant qu'équipe. Mais il est certain que nous devons essayer de maximiser chaque opportunité qui se présente à nous . » Cela passera par une victoire dès ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pour Charles Leclerc, difficile de dégager un favori et il ne faudra pas compter uniquement sur les performances de la voiture pour faire la différence.

« Celui qui gagne met en place un grand week-end »

D’après le pilote Ferrari, « c'est à celui qui met en place le week-end parfait, parce qu'entre Red Bull et nous, il y a très peu (d'écart). Peut-être que parfois nous sommes un tout petit peu plus forts, parfois ils sont un tout petit peu plus forts, maintenant il y a aussi Mercedes qui vient dans la lutte, ce qui est bien. Mais à la fin, celui qui gagne met en place un grand week-end, donc c'est là que nous allons trouver la différence entre les deux équipes, je pense . » Après une première partie de saison en dents de scie, marquée par des abandons et des erreurs stratégiques, Charles Leclerc avait besoin d’une pause afin de pouvoir recharger les batteries en vue du reste de l'année.

« J'étais assez heureux de partir en vacances ! »