Formule 1

GP de Belgique : Ferrari doit se refaire, Hamilton peut renouer

Publié le 25 août 2022 à 15h35 par Hugo Chirossel mis à jour le 25 août 2022 à 15h38

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, la 14e manche de cette saison 2022. Max Verstappen aura à cœur d’accentuer un peu plus son avance au classement des pilotes, ainsi que d’aider Red Bull à conforter sa première place du classement constructeur. Le départ du GP a été fixé à 15 heures dimanche.

Après un mois de trêve estivale, les 20 pilotes de Formule 1 se retrouveront ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps, à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Vainqueur devant Lewis Hamilton et George Russell lors du dernier GP en Hongrie, Max Verstappen voudra un peu plus creuser l’écart au classement. Le Néerlandais compte 80 points d’avance sur Charles Leclerc, deuxième. Le Monégasque a une nouvelle fois eu des difficultés, notamment dues à une erreur stratégique de Ferrari. Son écurie lui avait fait mettre des pneus durs, ce qui avait provoqué son déclin lors de la course. Le circuit de Spa-Francorchamps a une saveur particulière pour Charles Leclerc, puisque c’est ici qu’il avait remporté la première victoire de sa carrière en Formule 1 en 2019.

💥ALERTE PROGRAMME💥#F1, #F2, #F3 et #Wseries sont au programme de votre week-end “So British" sur les Antennes @canalplus et @myCANAL ! 🫖💂🇬🇧#RDVau1erVirage #BritishGP #SilverstoneGP pic.twitter.com/OMlhC73PTy — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) June 29, 2022

Ferrari veut réduire l'écart avec Red Bull

Bien parti en début de saison, Ferrari compte désormais 97 points de retard sur Red Bull au classement constructeur. Si la Scuderia veut remonter, cela passera par un bon résultat ce week-end, lors de la 14e manche de cette saison 2022. Les deux premières séances d’essais libres seront diffusées par Canal+ Sport et se dérouleront vendredi 26 août, la première étant prévue de 14h à 15h. La deuxième aura lieu deux heures plus tard, de 17h à 18h. Après la troisième séance d’essais libres prévue le lendemain de 13h à 14h, ce sera ensuite aux qualifications de prendre place à partir de 16h. Le dimanche sera consacré à la course, dont le départ sera donné à 15h et diffusé sur Canal+ .

Lewis Hamilton, le plus en réussite sur la grille de départ en Belgique

Ce sera la 55e fois de son histoire que le circuit de Spa-Francorchamps accueillera un Grand Prix de Formule 1. Une piste mythique qui a été le spectacle de nombreux affrontements. Michael Schumacher y a notamment remporté la première course de sa carrière en 1992. C’est également là-bas que l’Allemand avait fêté son septième et dernier titre de champion du Monde en 2004. Il est encore aujourd’hui le recordman du nombre de victoires avec 6 succès en 1992, 1995, 1996, 1997, 2001 et 2002. Parmi les pilotes encore en activité, c’est Lewis Hamilton qui a est sorti le plus de fois victorieux à Spa-Francorchamps, avec quatre victoires (2010, 2013, 2015, 2017). Lors de sa dernière édition en 2021, une pluie torrentielle avait retardé le départ de la course à de multiples reprises. Après plus de 3h d’attentes et plusieurs tentatives, la course n’avait finalement jamais eu lieu.

Le programme complet

- Vendredi 26 juillet



Essais Libres 1 : 14h-15h

Essais Libres 2 : 17h-18h



- Samedi 27 juillet



Essais Libres 3 : 13h-14h

Qualifications : 16h-17h



- Dimanche 28 août



Course : 15h