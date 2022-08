Formule 1

F1 : Après Alonso, nouveau coup de tonnerre dans le paddock

Publié le 24 août 2022 à 18h35 par Arthur Montagne

Quelques jours après l'annonce de Fernando Alonso, qui révélait son choix de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin la saison prochaine, c'est au tour de McLaren de mettre le feu au marché. L'écurie anglaise a confirmé le départ de Daniel Ricciardo qui ne sera plus son pilote en 2023. Oscar Piastri est le favori pour lui succéder.

L'été devait s'annoncer calme en ce qui concerne le mercato des pilotes de F1. Et pour cause, tous les baquets dans les top team sont assurés pour 2023. Néanmoins, Fernando Alonso en a décidé autrement. Fidèle à sa réputation, le double champion du monde a pris une décision totalement imprévisible puisqu'il ne prolongera finalement pas son contrat chez Alpine et succédera à Sebastian Vettel chez Aston Martin. Une décision qui a d'ailleurs engendré un quiproquo avec Oscar Piastri. Mais c'est désormais au tour de McLaren d'animer le paddock.

Ricciardo quitte McLaren

En effet, sous contrat jusqu'en 2023 avec McLaren, Daniel Ricciardo va finalement quitter l'écurie anglaise comme c'était pressenti. « McLaren Racing et Daniel Ricciardo peuvent confirmer que le contrat de Daniel pour 2023 a été résilié de manière anticipée, les deux parties ayant convenu qu'il quitterait l'équipe à la fin de la saison 2022 de Formule 1 », explique le communiqué de McLaren qui remercie le pilote australien pour sa victoire à Monza en 2021. De son côté, Daniel Ricciardo ne cache pas son émotion. « Ce fut un privilège de faire partie de la famille McLaren Racing au cours des deux dernières saisons, mais après plusieurs mois de discussions avec Zak & Andreas, nous avons décidé de mettre fin à mon contrat avec l'équipe de manière anticipée et de nous séparer mutuellement à la fin de cette saison. J'annoncerai mes propres projets d'avenir en temps voulu, mais quel que soit le prochain chapitre, je n'ai aucun regret et je suis fier des efforts et du travail que j'ai fourni à McLaren, notamment la victoire à Monza, la saison dernière. J'ai apprécié de travailler avec tout le monde chez McLaren, que ce soit sur la piste ou à Woking, et je donnerai tout ce que j'ai sur et en dehors de la piste pour profiter du reste de la saison ensemble. Je n'ai jamais été aussi motivé pour concourir et faire partie d'un sport que j'aime tant et je suis impatient de voir ce qui va suivre », assure l'ancien de Red Bull.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together. — McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022

McLaren rend hommage à Ricciardo

En difficulté dans son duel face à Lando Norris, Daniel Ricciardo paye donc ses résultats en dents de scie. Andreas Seidl, Team Principal de McLaren, justifie ce choix. « Je tiens à remercier Daniel pour son dévouement et sa contribution au cours des deux dernières saisons jusqu'à présent. Malgré les défis partagés, il s'est toujours présenté avec un esprit de combat et de positivité et a aidé toute l'équipe à toujours aller de l'avant. Nous n'oublierons jamais cette victoire mémorable à Monza, qui a donné un grand coup de fouet à toute l'équipe. Nous avons encore une importante bataille à mener dans le championnat des constructeurs pour le reste de la saison et nous sommes impatients de nous battre avec Daniel et Lando . » Un avis partagé par Zak Brown, le patron de l'écurie anglaise : « Daniel a été un excellent ajout à McLaren, et ce fut un plaisir de travailler avec lui. J'aimerais le remercier pour tous ses efforts au cours des deux dernières saisons, tant sur la piste qu'à la base. Ce n'est pas un secret que nous espérions pouvoir faire plus ensemble, mais le voir monter sur la plus haute marche du podium en tant que pilote McLaren a été un moment fort. Nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir et allons profiter du reste de la saison ensemble . »

Qui pour le remplacer et quel avenir pour Ricciardo ?

Par conséquent, un baquet très convoité se libère, mais il ne devrait pas rester libre très longtemps. En effet, Oscar Piastri est le grand favori pour prendre la succession de son compatriote. Formé par Alpine, le champion F2 avait été présenté comme le successeur de Fernando Alonso. Cependant, malgré l'annonce de l'écurie française, Oscar Piastri a démenti s'être engagé pour 2023. Et pour cause, lassé d'attendre le choix d'Alpine, le jeune australien serait tombé d'accord avec McLaren qui a donc décidé de libérer un baquet pour l'aligner aux côtés de Lando Norris. L'écurie anglaise devrait donc aligner l'un des duos de pilotes les plus prometteurs de la grille. De son côté, Daniel Ricciardo aura peu d'options pour rebondir. Le baquet d'Alpine est toujours libre et un retour dans son ancienne écurie semble être la meilleure option. Néanmoins, Haas pourrait également tenter d'attirer l'Australien pour remplacer Mick Schumacher.