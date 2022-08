Formule 1

F1 : Après la révolution, les stars du paddock s’agacent

Publié le 22 août 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 22 août 2022 à 20h39

Au fur et à mesures des années, les Formule 1 deviennent de plus en plus lourdes. Cette saison, les monoplaces se sont même alourdies de 46 kilogrammes. Un poids conséquent pour les pilotes qui ne se sont pas gêné de s’agacer à ce sujet comme c’est le cas de Max Verstappen, George Russell ou encore Lance Stroll.

Depuis le début de saison, les Formule 1 pèsent au minimum 798 kilogrammes, sans bien évidemment un plein d’essence, alors qu’avec le plein, la monoplace peut monter jusqu'à 900 kilos, soit 110 Kg d’essence. Une donnée énorme quand on fait la comparaison d’il y a quelques années lorsque le poids en 2008 était de 595kg et en 2013, 632 Kg. Des chiffres qui ne cessent d’augmenter. Dans les colonnes de Motorsport , trois pilotes ont tenu à s’exprimer à ce sujet dans le but d’exprimer leur mécontentement.

F1 : Le gros aveu de Max Verstappen sur sa carrière https://t.co/xryUoUygic pic.twitter.com/V9m3NEC571 — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

«Je ne vois pas de solution à ce problème à court terme»

Alors que grands nombres de pilotes se plaignent du poids des monoplaces, Max Verstappen s’est exprimé à ce sujet. Le pilote de chez Red Bull estime que les Formule 1 sont trop lourdes, mais qu’il serait trop difficile de remédier à ce problème rapidement. « Bien sûr, le poids des voitures est très élevé, ce qui n'est pas bon, et je ne vois pas de solution à ce problème à court terme. Mais dans l'ensemble, les efforts qui ont été fait pour que les monoplaces puissent se suivre est un vrai plus, bien mieux que ce que j'espérais, cela donne une meilleure chance de courir. En revanche, sur certains circuits, cela reste toujours compliqué de se suivre, et il y a aussi des problèmes de surchauffe des pneus, donc il y a d'autres choses à surveiller », assure le champion du monde en titre.

«Je pense que les voitures sont devenues trop lourdes»

Du côté de Lance Stroll, le pilote Aston Martin est lui beaucoup plus ferme à ce sujet et voudrait que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible pour rendre les monoplaces plus légères mais aussi plus agiles : « Je pense que les voitures sont devenues trop lourdes, et j'aimerai voir les choses changer dans le futur. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de changer pour que cela soit mieux en Formule 1, mais la première chose qui me vient à l'esprit, serait de rendre les voitures plus agréables à conduire, et plus agiles. »

«Il est difficile de choisir entre plus de confort dans le pilotage ou plus de sécurité»