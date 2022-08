Formule 1

F1 : Voici la différence entre un bon et un très bon pilote

Publié le 22 août 2022 à 18h35 par La rédaction

Déjà champion du monde à l’âge de 24 ans, Max Verstappen est bien parti pour décrocher son deuxième titre cette saison. Mais alors, quel est le secret pour être un grand pilote ? Le Néerlandais s’est exprimé dans une vidéo postée par Hugo Décrypte sur la différence entre un bon et un très bon pilote.

À seulement 24 ans, Max Verstappen fait déjà parti des plus grands en ayant remporté son premier titre de champion du monde la saison dernière et pourrait être de nouveau sacré cette année. Dans une vidéo postée par Hugo Décrypte sur sa chaîne YouTube , le pilote de chez RedBull a tenu à répondre à quelques questions du jeune journaliste sur la différence entre un bon et un très bon pilote.

F1 : Verstappen, Leclerc… Un gros clash est annoncé https://t.co/kn4y3cPkQT pic.twitter.com/7gE7DmL55N — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

«Pour être honnête c’est très difficile à expliquer»

Alors que Max Verstappen est déjà l’un des plus grands pilote, Hugo Décrypte a tenu à en savoir plus sur ce que ça fait d’être au volant du Formule 1 et plus précisément quelles sont les sensations. Pour le Néerlandais, la réponse est difficile à expliquer et compare les monoplaces aux voitures de sports. « Pour être honnête c’est très difficile à expliquer parce que je pense qu’il n’y a rien de vraiment comparable, rien qui permette de vivre la même chose. On peut le ressentir dans une voiture de sport, mais vous avez besoin d’adhérence et les voitures sont plus lourdes à cause des deux personnes à bord. » Entré dans la Formule 1 à seulement 17 ans, Max Verstappen n’a pour autant jamais ressenti de la peur au volant de la monoplace, même s’il faut être plus prudent lorsque les conditions sont plus difficiles. « Bien sur que les conditions sont difficiles et que ça peut être dangereux, vous devez être un peu plus prudent. Mais ce n’est pas vraiment de la peur. Mais tu vois, c’est pareil quand tu conduis sur une route humide et que la visibilité est mauvaise. »

«En F1, il est important d’avoir une très bonne voiture»

Alors que l’on juge souvent un pilote par sa voiture, la question a été posé à Max Verstappen et la réponse est plus qu’évidente pour le Néerlandais. « Aucun doute, en F1, il est important d’avoir une très bonne voiture. Il y a énormément de bons pilotes, mais si tu n’as pas la bonne voiture, tu ne peux gagner le championnat. » L’écart de niveau des écuries est aussi énorme quand on voit seulement trois équipes sur les dix se disputer la victoire, Max Verstappen envoie un petit message à la FIA pour éviter ses écarts. « En F1, généralement vous avez un gros changement de règlement tous les 4 ou 5 ans. Peut-être qu’on devrait arrêter ça et à ce moment, le niveau de toutes les équipes se rapprocherait lentement. »

«Là où un pilote fait la différence, c’est lorsque les conditions sont difficiles»