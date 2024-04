Théo Pourchaire et l’IndyCar, le début d’une nouvelle histoire ?

La rédaction

Malgré son manque d'expérience, Théo Pourchaire a fait preuve d'une performance convaincante lors de son premier week-end en IndyCar. Déterminé à poursuivre sur sa lancée, il envisage déjà de reprendre le volant dès que possible. Il pourrait bien remettre le couvert dans quelques jours à Barber pour affronter de nouveaux défis sur la piste.

Théo Pourchaire n'avait pas prévu de participer à des courses d'IndyCar en 2024, mais il s'est retrouvé le week-end dernier au départ de sa toute première course. Sélectionné par Arrow McLaren pour remplacer David Malukas, blessé, le Français a pris le départ sur le circuit urbain de Long Beach. Malgré son manque d'expérience dans la discipline, il a progressé tout au long du week-end. Qualifié en 22e position, il a impressionné en remontant jusqu'à la 11e place lors de la course, affichant un large sourire à l'arrivée. Cette performance prometteuse souligne le talent et l'adaptabilité de Pourchaire face à ce nouveau défi.

« Une expérience incroyable »

« Je suis très fier de ma performance ce week-end , explique Théo Pourchaire à Motorsport.com. Venir à Long Beach sans connaître ni la voiture, ni le circuit, ni l'équipe, pour une première, c'est une performance incroyable. J'ai appris énormément pendant cette course, avec tous les arrêts au stand, et il y a eu un Safety Car aussi. J'ai pu dépasser beaucoup de voitures, donc j'ai beaucoup aimé. » Toujours pilote de réserve de l'écurie Stake en Formule 1, Théo Pourchaire poursuit son ascension en Super Formula cette année. Malgré un départ difficile lors de la première manche à Suzuka le mois dernier, Pourchaire a brillé lors de sa première course outre-Atlantique. Son impressionnante performance a marqué les esprits, notamment celui de son compatriote Romain Grosjean, qui a salué « un travail très solide de Théo sur un circuit qui n'est pas facile du tout ». Cette reconnaissance témoigne de la détermination et du talent de Pourchaire dans son parcours en Super Formula.

Une étape importante pour sa carrière