Formule 1

Ancien coéquipier de Max Verstappen, il lui rend un vibrant hommage

Publié le 18 août 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen a vu ses coéquipiers se succéder alors que lui restait en place. Le pilote de 24 ans a toujours fait preuve d’un grand talent en piste. D’ailleurs, son ancien coéquipier Alexander Albon n’a pas manqué de souligner les qualités du Néerlandais. Pour le Thaïlandais, Max Verstappen est même le pilote le plus talentueux qu’il a jamais affronté.

Ayant fait ses débuts à 17 ans chez Toro Rosso et avoir intégré l’écurie Red Bull dès 2016, Max Verstappen a eu plusieurs coéquipiers en Formule 1. Le Néerlandais a commencé aux côtés de Carlos Sainz Jr. Et après avoir intégré l'équipe autrichienne, le pilote d’aujourd’hui 24 ans a toujours fait l’unanimité. Chez Red Bull, Max Verstappen a fait équipe avec Daniel Ricciardo, Alexander Albon et désormais avec Sergio Pérez. Ses coéquipiers se sont succédés, lui est toujours resté en place. Le Néerlandais a toujours semblé être le centre du projet de Red Bull. Et cela a porté ses fruits puisqu'il a été sacré champion du monde la saison dernière après une intense rivalité avec Lewis Hamilton. De par son talent, Max Verstappen a montré qu’il avait tout d’un grand pilote. Et ce n’est pas son ancien coéquipier qui dira le contraire.

«C’est le pilote le plus doué que j’ai jamais affronté»

Aujourd’hui chez Williams, Alexander Albon peut encore suivre de près l’évolution de Max Verstappen. Et pour le Thaïlandais, le champion du monde en titre est le plus fort qu’il ait eu à affronter dans sa carrière. « Verstappen ' Je dirais que c’est le pilote le plus doué que j’ai jamais affronté. C’est difficile de comparer vos coéquipiers, mais il pilote comme il respire, il n’y a pas de place pour la politique. Il est à la fois très direct et détendu. Les gens ne connaissent pas forcément cet aspect de lui, mais il est si calme, j’aimerais pouvoir l’être autant » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Ce qu’il attend de sa monoplace est très différent de ce qu’attend la majorité des pilotes»

Alexander Albon a d’ailleurs livré l’un des secrets de la réussite de Max Verstappen en piste : « Il est très précis dans sa manière de manœuvrer la voiture. Ce qu’il attend de sa monoplace est très différent de ce qu’attend la majorité des pilotes. Il veut qu’elle soit très agressive dans les virages, c’est incroyable. »

«Il me donnait l’impression que je pilotais un bus»