Formule 1

F1 : Chez Red Bull, Verstappen a surclassé Vettel

Publié le 17 août 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Sacré champion du monde la saison dernière, Max Verstappen est très bien parti pour récidiver cette année. Avec 80 points d’avance sur Charles Leclerc, le Néerlandais poursuit sur sa lancée. Pour Helmut Marko, le leader du championnat est déjà le meilleur pilote qu’ait connu Red Bull, même devant Sebastian Vettel et ses quatre titres.

Dès son arrivée en Formule 1, à seulement 17 ans, tout le monde ou presque avait cerné le potentiel exceptionnel de Max Verstappen. Bercé dans le sport automobile depuis son enfance grâce à son père, Jos Verstappen, ancien pilote, Max n’a jamais été éloigné des circuits. Son parcours est classique. Du karting à la Formule 1 en passant par les échelons inférieurs, Max Verstappen enchaîne les étapes jusqu’à devenir pilote titulaire chez Toro Rosso, avant même d’être majeur. Un exploit dans ce sport. La suite, tout le monde la connaît.

Une ascension exceptionnelle jusqu’à battre Lewis Hamilton

Après 23 petites courses au sein de l’écurie Toro Rosso, Max Verstappen fait un bond chez sa grande sœur : Red Bull. Dans l’équipe au taureau, le Néerlandais connaît plusieurs coéquipiers mais reste indéniablement le leader. Il faudra finalement attendre 2021 et une saison épique pour le voir triompher. Face à un Lewis Hamilton au sommet de son art, Max Verstappen remporte son premier titre de champion du monde lors du dernier Grand Prix de la saison. « C'est incroyable d'être champion du monde et je n'aurais pas pu demander une dernière course plus folle de l'année. C'était un peu les montagnes russes, de ne pas avoir vraiment une chance de gagner jusqu'au dernier tour, tout s'est mis en place, et nous y sommes allés. Je n'ai cessé de me dire que j'allais tout donner jusqu'au dernier tour et c'est ce que nous avons fait », confiait-il après son sacre à Abu Dhabi.

Max Verstappen bien parti pour un doublé

Cette année, Max Verstappen se dirige tranquillement vers un second titre consécutif. Si Lewis Hamilton n’est plus en course pour être sacré, c’est Charles Leclerc qui se bat avec Max Verstappen. Mais avec les diverses erreurs de stratégie de Ferrari, Red Bull et Verstappen en ont profité pour prendre le large. « Je ne me soucie pas vraiment de l’écart de points. Parce que pour moi, il s’agit d’essayer d’être parfait chaque week-end. Il n’est pas question de commencer à vous détendre une fois que vous avez cet écart. Je veux toujours gagner plus de courses. Et c’est ce que nous allons essayer de faire », assure tout de même le leader du championnat, conscient que tout reste à faire.

🎙 | Franz Tost compare Verstappen à Michael Schumacher.🇩🇪"J’ai rencontré Max pour la première fois en karting au Nürburgring. Il m’a tout de suite rappelé Michael. Vous pouviez voir quel méga talent il avait.""[…] nous n’avons pas encore vu son meilleur niveau."#F1 pic.twitter.com/xQfEzuCgOL — 𝗕𝗲𝗙𝟭 (@_BeF1) August 16, 2022

Meilleur pilote de l’histoire de chez Red Bull ?