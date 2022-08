Formule 1

F1 : Quand Max Verstappen est comparé à... Michael Schumacher

Publié le 16 août 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Avec 80 points d’avance sur Charles Leclerc, Max Verstappen semble bien parti pour remporter un deuxième titre de champion du monde. Grâce à son talent en piste, le Néerlandais ne cesse d’être comparé à certaines légendes de la F1. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs de nouveau été rapproché de Michael Schumacher.

Ayant fait ses débuts à 17 ans, cinq mois et quinze jours en F1, Max Verstappen a déjà une expérience plutôt grande de la discipline malgré son jeune âge. À 24 ans, le Néerlandais représente le présent mais aussi l’avenir. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs déjà été sacré champion du monde de F1 après une rivalité intense avec Lewis Hamilton la saison dernière. En cette année 2022, il semble bien parti pour conserver son titre. Max Verstappen dispose d’une avance considérable de 80 points sur son dauphin Charles Leclerc. Un deuxième sacre semble tendre les bras au Néerlandais. Et de part son talent sur les pistes, les comparaisons avec les légendes de la F1 fusent.

«Il m’a immédiatement rappelé Michael Schumacher»

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Franz Tost a avoué qu’il avait remarqué les qualités de Max Verstappen très tôt et qu’elles lui rappelaient un certain Michael Schumacher : « J’ai rencontré Max pour la première fois avec son père sur le Nürburgring. Il pilotait encore en karting à l’époque. La fois suivante, c’était en F3 sur le Norisring. Sous la pluie, il pilotait dans sa propre ligue et il était le seul à avoir découvert une trajectoire sèche. Il m’a immédiatement rappelé Michael Schumacher. Le grand talent de Max était évident. Et on nous critiquait lorsque nous l’avions engagé chez Toro Rosso alors qu’il n’avait que 17 ans, il n’avait même pas son permis de conduire. Il effectuait son premier test à Suzuka, sur l’un des circuits les plus difficiles qui existent. Mais Max faisait tout avec aplomb. Il n’a jamais eu le moindre problème pour s’adapter à la vitesse extrême d’une Formule 1, il avait tout sous contrôle dès le départ. »

«Aujourd’hui, il pilote à un niveau extrêmement élevé»

« Lors de ses premières courses, il était un peu trop agressif. Cela a parfois mené à certains crashs, comme à Monaco avec Romain Grosjean. Aujourd’hui, il pilote à un niveau extrêmement élevé. Néanmoins, nous n’avons pas encore vu le meilleur de lui. Seul Charles Leclerc peut se rapprocher de lui. Lewis Hamilton a déjà trop souffert des ravages du temps » a ensuite poursuivi le directeur d’AlphaTauri.

Verstappen avait déjà été comparé à Michael Schumacher